TikTok presenta programa de Creadores Gaming en LATAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Los videojuegos son una de las comunidades más populares y divertidas de TikTok. Pero, ¿cómo pueden los creadores impulsar la interacción y crecimiento con su audiencia? Para dar respuesta a la incógnita, la red social de videos cortos presentó el programa de creadores gaming alrededor del mundo.

Creadores Gaming

Creadores Gaming está pensado para todos aquellos que aman los videojuegos y más que como un entretenimiento, los ven como un estilo de vida.

Asimismo, este programa está enfocado en los creadores y usuarios de Latinoamérica, comenzando en algunos territorios como México, Colombia, Brasil y Argentina, donde se implementarán una serie de talleres, capacitaciones y eventos educativos que tienen como finalidad, mejorar el contenido y alcance de aquellos dedicados a la creación gaming.

«La forma en que se consumen los videojuegos ha evolucionado, pasando de solo estar frente a la pantalla, a tener interacción con quien tiene el control en las manos. Franquicias populares como ‘Call of Duty’, ‘Mario Kart’, ‘Fortnite’, ‘Minecraft’, ‘League of Legends’ y más recientemente ‘Fall Guys’, son juegos que permiten esta conexión, posicionando a los videojuegos no solo como un medio de entretenimiento, sino como un estilo de vida» señaló TikTok en un comunicado.

Partiendo de la primicia de que «cualquiera puede ser un gamer», se han creado espacios de creatividad. Desde juegos en Lives y setups en la casa, hasta momentos victoriosos y reacciones que inspiran contenido que dan forma a la cultura de los videojuegos, nuestra comunidad de jugadores desbloquea nuevas formas de jugar y entretenerse en TikTok.

Videojuegos, un tema fuerte en TikTok

Como una de las categorías más populares en TikTok, el contenido y los creadores de videojuegos continúan entreteniendo al mundo, con conversaciones de moda sobre #GamerEnTikTok, #GamingOnTikTok, #GamerLife y #GamingSetup que generan más de 20,000 millones de visitas en todo el mundo.

«Gaming en TikTok reúne a todos, desde cosplayers, jugadores de mesa y móviles, e incluso jugadores casuales para conectarse y compartir sus experiencias, tanto dentro como fuera de sus pantallas».

Ya seas un creador de contenido profesional o un novato en la plataforma, puedes registrarte aquí, donde podrás ver si cumples con los requisitos de elegibilidad para formar Programa Gaming Creator de TikTok.