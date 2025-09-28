Tigres vencen a Medias Rojas y aseguran boleto a los playoffs

Jamhai Jones impulsó las dos carreras del triunfo 2-1 en Boston y Detroit selló al menos un comodín, mientras pelea el título de la División Central

El puertorriqueño Javier Báez de los Tigres de Detroit se desliza en el plato frente al catcher venezolano Carlos Narváez, de los Medias Rojas de Boston, el sábado 27 de septiembre de 2025 (AP Foto/Mark Stockwell)

BOSTON.- Jamhai Jones conectó un sencillo de dos carreras para remontar un déficit temprano, y los Tigres de Detroit superaron el sábado 2-1 a los Medias Rojas de Boston, con lo cual se embolsaron un pasaje a los playoffs de la Liga Americana.

Menos de 24 horas después de que los Medias Rojas aseguraron su lugar en la postemporada, los Tigres reclamaron al menos un comodín. Detroit aún podría ganar el título de la División Central de la Liga Americana, pero necesitaría ayuda de Cleveland, que jugaba contra Texas el sábado por la noche.

El venezolano Keider Montero y cuatro relevistas mantuvieron a Boston en una carrera y siete hits. Tyler Holton (6-5) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria. Will Vest lanzó el noveno capítulo para su 23er salvamento.

Los Tigres (87-74) lideraron la división por hasta 14 juegos en julio y aún mantenían una ventaja de 9½ juegos el 11 de septiembre antes de perder 12 de 14 compromisos, lo que los dejó empatados con Cleveland (86-74).

Los Guardianes, que estaban en cuarto lugar y a 15½ juegos de distancia el 7 de julio, tienen un récord de 17-4 desde el 5 de septiembre y cuentan con el criterio de desempate a su favor respecto a Detroit.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1. El cubano Andy Ibáñez de 3-1. El puertorriqueño Javier Báez de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas, los venezolanos Wilyer Abreu de 4-1, Carlos Narváez de 4-1.