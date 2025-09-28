Defensa y Justicia sorprende a Boca con doblete de Abiel Osorio

El delantero marcó de penal y de cabeza para el 2-1 en Florencio Varela, cortando la racha invicta xeneize; Paredes descontó de penal

BUENOS AIRES.- Con dos goles de Abiel Osorio en casa, Defensa y Justicia derrotó el sábado 2-1 a Boca Juniors, que sufrió su primer tropiezo después de una racha invicta de seis encuentros en el torneo Clausura de la liga argentina de fútbol.

El delantero Osorio marcó a los 83 minutos de penal y volvio a anotar a los 93 en el Florencio Varela. A los 87, Leandro Paredes convirtió desde los 12 pasos el gol xeneize.

Tras el revés, el equipo de Miguel Ángel Russo está sexto en la Zona A con 14 puntos. Russo no estuvo dirigiendo a Boca al acusar problemas de salud. El director técnico en Varela fue Claudio Ubeda.

No se vio un gran espectáculo en el primer tiempo. Tanto a los locales como a los visitantes les costó llegar al área rival. La situación más clara estuvo en el pie derecho del xeneize Milton Giménez, quien erró el remate en posición propicia a los 26.

Hubo más acciones de peligro de ambos lados en el complemento . A los 76, Agustín Marchesín de Boca le cometió penal a Osorio. Tras la revisión del VAR, el árbitro Jorge Baliño ratificó su fallo.

Siete minutos después, el propio Osorio ejecutó el penal para el primer tanto de Defensa.

La visita también contó con una pena máxima a favor por una falta clara de Kevin Gutiérrez sobre el español Ander Herrera, que volvió a jugar con la camiseta azul y oro. Leandro Paredes pateó bien y puso el 1-1 en el marcador.

Fue el primer tanto del campeón mundial en 2022 en su regreso al fútbol argentino.

Osorio firmó su segunda diana al cabecear un centro desde un tiro libre a los 93 para establecer el 2-1 definitivo.

Unos 3.000 hinchas xeneizes acudieron a apoyar a su club. Fue la primera vez en 12 años que se permitió la presencia de fanáticos de Boca como visitantes en un estadio de la región de Buenos Aires y alrededores.

En tanto, Rosario Central goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima en el bosque platense. Alejo Véliz abrió la cuenta para los canallas al primer minuto con un toque en el área chica.

A los 60 fue expulsado Fabricio Corbalán en el conjunto local. Enzo Giménez consiguió el segundo con un cabezazo en un tiro de esquina lanzado por Ángel Di María a los 82. El propio Di María marcó el tercero con una entrada por la izquierda para una definición cruzada a los 85.

El conjunto de Ariel Holan es el único invicto que queda en el certamen. Marcha en el quinto puesto en la Zona B con 15 unidades.

“Desde que llegamos a La Plata la gente fue impresionante conmigo el cariño”, dijo el exinternacional Di María a la TV. “Ya en el hotel, acá en el estadio, en el calentamiento, durante el partido. Al haber hecho el gol no merecían que se los festeje”.

San Lorenzo derrotó por 2-0 a Godoy Cruz. El defensor Gastón Hernández fue el autor del primer tanto azulgrana al desviar un cabezazo de Jhohan Romaña en un córner a los 44. El segundo fue de Alexis Cuello de penal a los 52.

La formación de Damián Ayude quedó en la cuarta posición del Grupo B con 16 puntos.

Argentinos Juniors venció como visitante por 2-0 a Aldosivi. Anotaron Giuliano Cerato en contra de propia valla y Hernán López Muñoz. El conjunto marplatense se mantiene en el último lugar en los promedios por el descenso.

Talleres venció por 1-0 a Sarmiento en el estadio Mario Kempes. Nahuel Bustos consiguió el tanto de la victoria a los 87 al aprovechar un mal rechazo de la defensa verde.

El equipo albiazul ganó después de siete jornadas sin conseguirlo.

El domingo jugará River Plate frente a Deportivo Riestra, líder de la Zona B. También se disputará el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. El club blanquiceleste es el único argentino en semifinales de la Copa Libertadores.

Otros resultados: Platense 2, San Martín (San Juan) 2; Banfield 0, Unión 0; Central Córdoba 0, Tigre 1 (viernes).

Próximos partidos: Independiente Rivadavia-Huracán, Instituto-Lanús (domingo); Barracas Central-Belgrano, Vélez Sarsfield-Atlético Tucumán (lunes); Newell’s Old Boys-Estudiantes (martes).

Posiciones: zona A: Unión 17 puntos; Barracas, Defensa, Tigre, Estudiantes 15; Boca, Argentinos, Central Córdoba, Banfield 14; Belgrano, Huracán 12; Racing 10; Ind. Rivadavia, Newell’s 9; Aldosivi 3.

Zona B: Riestra 19 puntos; River, Vélez 18; San Lorenzo, Lanús 16; R. Central 15; Atl. Tucumán, Sarmiento 12; Platense, San Martín, Talleres, Gimnasia, Instituto 10; Godoy Cruz 8; Independiente 4.