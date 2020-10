Tienen Trump y Melania ¡Coronavirus!

WASHINGTON.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a Covid-19.

“Esta noche, @FLOTUS, y yo hemos dado positivo a Covid-19. Iniciaremos la cuarentena y el proceso de recuperación de forma inmediata. ¡Saldremos juntos de esto!”, indicó Trump en Twitter.

El anuncio llega horas después que el mismo Presidente indicara que Hope Hicks, consejera de Trump, diera positivo a la enfermedad.

Hicks viajó con él varias veces esta semana en el helicóptero y el avión presidencial. Es la funcionaria de la Casa Blanca más cercana a él que dio positivo al virus.

El Presidente viajó ayer a Nueva Jersey para un evento de recaudación de fondos pese a que desde el miércoles por la noche Hicks comenzó a sentir síntomas leves.

El diagnóstico es un gran golpe para Trump quien trató de convencer desesperadamente a los estadounidenses de que lo peor de la pandemia quedó atrás incluso aunque los casos del virus siguieran en aumento a menos de cuatro meses de la elección presidencial.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020