Tienen “debate” caótico

WASHINGTON.-Más que presentar propuestas de gobierno, los candidatos Donald Trump y Joe Biden aprovecharon el espacio de 90 minutos para lanzarse ataques hasta de tinte personal.

A 35 días de las elecciones, el republicano Trump y el demócrata Biden quedaron mal parados en el encuentro moderado por Chris Wallace, presentador de Fox News, en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio.

Wallace, por momentos, perdió el control del debate ante las interrupciones de Trump.

Los primeros temas de choque fueron la nominación a la Corte Suprema y la reforma de salud de Barack Obama.

Trump urgió al Senado a confirmar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett.

“Ganamos la elección, las elecciones tienen consecuencias, ganamos el Senado, ganamos la Casa Blanca”, aseguró Trump. “Creo que ella va a ser fantástica, va a ser tan buena como cualquier persona que haya estado en esa Corte”.

Por su parte, Biden pidió esperar para la confirmación de la jueza, pues la elección ya está en progreso.

“Deberíamos esperar y ver cómo sale esta elección”, dijo el ex Vicepresidente.

Biden defendió que la Corte Suprema enfrenta una decisión sobre la reforma de salud de Barack Obama.

También afirmó que el caso Roe v Wade, el precedente que garantiza el derecho al aborto, está en la boleta.

“Eso no lo sabes”, reviró Trump.

El manejo de la pandemia de Covid-19 pareció poner contra las cuerdas a Trump.

Y es que Biden le recriminó al Presidente no contar con un plan y señaló que los más de 200 mil muertos muestran lo mal que ha actuado Estados Unidos.

“Tenemos el 4 por ciento de la población mundial y el 20 por ciento de las muertes por Covid. Cuando se le ha planteado esto al Presidente, él ha dicho ‘es lo que es’. Él sabía que se trataba de un virus mortal y decidió no decirlo para no ‘alertar’ a la gente”, dijo Biden.

Biden reprochó a Trump por no haber promovido el uso de cubrebocas para paliar los contagios de coronavirus.

Por su parte, el Mandatario le recriminó su respuesta a la epidemia de AH1N1.

“Tú no hubieras podido reaccionar como lo hemos hecho nosotros. No está en tu sangre. Si tú hubieras estado a cargo de la respuesta de la pandemia, no tendríamos 200 mil muertos, tendríamos 2 millones”.

Biden también señaló a Trump por los pocos impuestos que ha pagado en los últimos años, algo que el Mandatario negó.

Una investigación de The New York Times reveló el domingo que Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años y pagó sólo 750 dólares en 2016 y 2017, menos del dinero pagado por un trabajador estadounidense de clase media (2 mil 200 mil dólares).

“¡Millones, pagué millones!”, dijo el republicano al ser cuestionado sobre sus pagos, “ustedes lo van a ver, lo van a ver”, aseguró Trump, quien ha ocultado sus declaraciones desde 2015.

“Muestra tus impuestos, muestra tus impuestos”, insistió el candidato demócrata.

Otro de los momentos álgidos del debate fue cuando Trump acusó al hijo del demócrata, Hunter Biden, de decorrupción.

Biden lució titubeante y llamó “payaso” a Trump, aunque luego se disculpó.

“¿Por qué el alcalde de Moscú, su mujer, le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó Trump, candidato republicano a la reelección, ante lo que Biden aseguró que eso es “mentira”.

El mandatario agregó: “No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente mostrada”.

Ante las acusaciones de Trump y sus múltiples interrupciones, Biden respondió: “Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme”.

El Mandatario volvió a agitar las sospechas de corrupción sobre Hunter Biden en otro momento del debate, cuando aseguró que “fue expulsado del Ejército, fue expulsado sin honor”, ante lo que Biden protestó “no es cierto”.

Biden subrayó que su hijo “tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado. Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él”.

La discusión sobre Hunter Biden se acabó con la intervención de Wallace, quien solicitó poder hablar sobre otros asuntos de interés y avanzar en el debate.

Durante el debate, ambos candidatos se recriminaron sobre la violencia en las protestas por la brutalidad policial.

Biden acusó al Mandatario de enviar a agentes federales a reprimir las protestas, con lo que “arrojó gasolina sobre el fuego”.

Trump se negó a decir que hay un problema de racismo sistémico en el país.

Cuando el moderador Wallace pidió a Trump condenar a la violencia de grupos supremacistas, el Mandatario aceptó, pero reviró hacia sus opositores.

“Claro que lo haré, pero casi toda la violencia que he visto proviene de grupos radicales de la izquierda”, dijo.

Biden criticó los tratados comerciales negociados durante la administración del Presidente Trump.

“Habla de estos grandes tratados comerciales”, dijo el candidato, “pero tenemos un mayor déficit con China, un mayor déficit con México”.

En 2020, el republicano firmó la entrada en vigor del Tratado México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), el cual ha celebrado.

Trumo insistió en que habrá fraude en la próxima elección estadounidense por los votos por correo.

“Es algo horrible para el país, esto no va a terminar bien. No va a terminar bien”, dijo el Mandatario. “Va a ser un fraude como nunca se ha visto”.

Nuevamente, el Mandatario se negó a comprometerse a respetar el resultado de la elección.

Antes de las elecciones del 3 de noviembre, Trump y Biden se enfrentarán en otros dos debates el 15 y el 22 de octubre, aunque antes, el 7 de octubre, se realizará el debate vicepresidencial entre el republicano Mike Pence y la candidata demócrata Kamala Harris.