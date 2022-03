Tienen Coldplay y regios reencuentro alucinante

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo que Coldplay protagonizó fue una épica y memorable experiencia de brit rock y pop que marcó nada menos que a 58 mil 126 personas.

Su poderosa música retumbó en el BBVA e hizo vibrar a la multitud en un trepidante regreso a tierras regias luego de 12 largos años.

El reencuentro fue alucinante y los hizo enloquecer de principio a fin.

‘Esta es la gente mejor del mundo’, dijo Sir Chris Martin, quien fue recibido como todo un rey en la casa de los Rayados que lució atiborrada y brilló por la apantallante producción que respaldó a la banda británica.

Su concierto explosivo, sensorial e inclusivo inició a las 21:25 horas y destacó por varios aspectos, entre ellos la tecnología usada en el templete donde Chris Martin, Jon Buckland, Will Champion y Guy Berryman se lucieron con un poderoso setlist, luces robóticas y una extensa pasarela que le permitió al cantante una mejor interacción con sus fans.

Las pulseras luminosas que dieron al público en la entrada, las famosas Xylobands, que cambian de colores conforme a la intensidad de la música, le dieron más brillo a este inolvidable concierto.

El show fue tan deslumbrante como la respuesta de los regios. Nada deslució.

Sencillo, sonriente y muy conectado con la audiencia, Chris dio inicio al Music of the Spheres World Tour en una noche en la que hasta el clima se puso a modo.

Coldplay les hizo realidad el sueño a los miles de asistentes con ‘Higher Power’, un tema de su más reciente producción que da título a este tour mundial que arrancó el 18 de marzo en Costa Rica.

‘Por favor, podemos cantar juntos… 1,2…’, expresó el cantante de 45 años casi al inicio siempre haciendo un esfuerzo por comunicarse en español.

Esos clásicos de la banda que hacen vibrar y enloquecer a sus fans no faltaron, entre ellos ‘Paradise’, The Scientist’, ‘Viva la Vida’, ‘Fix You’ y ‘Biutyful’.

Destellos azules, rojos y morados iluminaban el recinto, mientras las luces de los brazaletes palpitaban.

Imposible no ver las estrellas amarillas brillando en el estadio mientras los regios cantaban ‘Yellow ‘ a todo pulmón.

‘Gracias por estar cantando tanto, increíble’, exclamó el cantante.

Con su música, la banda también invitó a cuidar el planeta, pues su concierto se volvió realidad a partir de energías renovables.

Antes de iniciar el espectáculo, anunciaron en un cortometraje que las baterías fueron cargadas con energía solar y colocaron pisos que producían energía a partir del baile de las personas.

Con la compra de los boletos, los fans también ayudaron a iniciativas de reforestación forestal, limpieza de mares, conservación ambiental, captura de carbono y tecnología limpia.

Vestidos con cabezas de extraterrestres y una playera con la leyenda ‘Everyone is an alien somewhere’ (todos son un alien en algún lugar), hicieron vibrar con ‘Something Just Like This’ mientras Chris transmitió el mensaje con sus manos.

Inclusivos

Su concierto buscó ser inclusivo al ofrecer a cinco personas con discapacidad auditiva una experiencia inmersiva y sensorial.

Con apoyo de la fundación CIE, cinco integrantes del Colectivo Sordos de Nuevo León vivieron el espectáculo con un chaleco que les permitió sentir vibraciones de la música y unos audífonos que amplificaron el sonido a quienes aún tienen restos auditivos.

En otro momento de la tocada Chris detuvo a sus músicos cuando ya sonaban los primeros acordes de ‘A Sky Full of Stars’ para pedirles que dejaran sus celulares para vivir el momento y conectarse con alma y corazón.

Al filo de las 23:00 horas bajaron del escenario con la Bandera de México y caminaron entre el público hasta un escenario ubicado al otro extremo, donde se dio un momento acústico.

Ofrecen condolencias

Coldplay no se fue de Monterrey sin mandar buena vibra a la banda Foo Fighters tras la noticia de la sorpresiva muerte de su baterista Taylor Hawkins.

La banda comentó que antes de iniciar el concierto se enteró de la trágica noticia y envió toda su buena energía a la familia.