Tiene Nirvana éxito en reproducciones gracias a Batman

Las reproducciones de "Something In The Way" de Nirvana han aumentado desde su inclusión en la película The Batman.

La canción del álbum clásico de 1991 de Nirvana, Nevermind, ha resurgido en las plataformas de streaming según los informes iniciales de MRC Data (a través de Billboard).

La canción aparece dos veces en la película y también apareció en avances previos al estreno de la cinta.

Según las cifras de MRC, «Something In The Way» obtuvo 3.1 millones de reproducciones oficiales bajo demanda en Estados Unidos en los primeros cuatro días posteriores al estreno de la película el 4 de marzo, un aumento de 372 mil 000 respecto a los cuatro días anteriores, o un 734 por ciento de aumento.

Entre el 6 y el 7 de marzo, la canción acumuló 880 mil reproducciones y luego aumentó a 1.5 millones al día siguiente. Para el 8 de marzo, la canción registró 1.6 millones de reproducciones.

«Something In The Way» aparece en el segundo disco de Nirvana, Nevermind, que se lanzó en 1991. Generó tres sencillos en las listas Billboard Hot 100: «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are» y «Lithium «.

El director de The Batman, Matt Reeves, explicó el año pasado por qué se usa la pista en la película.

«Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse ‘Something in the Way’ de Nirvana», le dijo a Empire.

«Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de hacer de Bruce Wayne la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que pasó por una gran tragedia y se convirtió en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con Last Days de Gus Van Sant, y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en decadencia», dijo.

«Something In The Way» se ha utilizado en otras películas antes, como la cinta de 2005 de Sam Mendes, Soldado Anónimo y como portada en la comedia de 1996 de Cameron Crowe Jerry Maguire.