Thiago Volpi no descarta la posibilidad de jugar con el América

CIUDAD DE MÉXICO.-Tiago Volpi se convirtió en un arquero estrella de la Liga MX cuando formó parte de Querétaro. Junto con Gallos Blancos, consiguió el primer campeonato de la historia del club: la Copa MX, por lo que consiguió consagrarse como un ídolo para la afición. El brasileño fue referente y líder de este equipo, sin embargo eso no evitó su salida a Sao Paulo.

En Brasil ha tenido temporadas bastante regulares y es un jugador constante dentro de la pantilla. A pesar de ello, en una entrevista con Fox Sports, confesó su interés por jugar con el América e incluso habló sobre los rumores que lo colocaban como el reemplazo de Agustín Marchesín.

“Cuando Marchesín salió venido al Porto, hubo muchos rumores pero no me llegó nada. Yo tenía un compromiso, me hubiera encantado pero no iba a poder porque tenía contrato con Sao Paulo”.

Sin embargo, no cerró las puertas a un posible regreso a la Liga MX con los azulcremas, ya que los considera como una institución “histórica”: “Siempre voy a respetar toas las instituciones, aún más una tan enorme como lo es América, por toda la historia y tradición. Estoy feliz acá pero nunca descarto una posibilidad”.

Por otro lado, en la misma entrevista elogió la calidad del futbol mexicano y la puso por delante del futbol en Brasil. Pero, mencionó, lo único que falta para ser un torneo grande dentro del continente, es volver a integrarse a la Copa Libertadores.

“El único problema es que no juegan la Copa Libertadores. Tienen equipo y condiciones de estar en Libertadores y pelear por títulos, no entiendo y me da tristeza que México no esté en la Libertadores, por eso podría a la liga brasileña por delante. Pero si comparamos a las dos ligas, yo pongo por delante la Liga MX, porque el torneo se vive con más emoción, hay muchísima calidad.”, aclaró el ex de Gallos.

Finalmente, trató sobre el tema de la aprehensión de Ronaldinho en Paraguay y su supuesto uso de documentación falsa para entrar en dicho país. En este sentido, mencionó que:

“(Siente) tristeza por conocer a Ronaldinho y conocer su carácter. Tengo el 99 por ciento de certeza que no tiene ni idea de lo que está pasando. Pido todos los días que su situación pueda terminar pronto. Rona es inocente”.