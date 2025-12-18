Thiago Silva deja Fluminense y apunta a regresar a Europa rumbo al Mundial

El defensor de 41 años rescindió su contrato anticipadamente y buscaría un club europeo para mantenerse vigente y reavivar sus opciones de volver a la selección de Brasil

Thiago Silva, de Fluminense, disputa un partido de cuartos de final del Mundial de Clubes ante Al Hilal, el 4 de julio de 2025 en Orlando, Florida (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, archivo)

RÍO DE JANEIRO.- El veterano defensor Thiago Silva terminó su estadía en Fluminense el miércoles y buscaría regresar a Europa para reavivar sus esperanzas de jugar para Brasil en la Copa del Mundo.

Fluminense anunció la rescisión del contrato del defensor de 41 años seis meses antes de lo previsto. Se había unido al club de Río de Janeiro en mayo del año pasado.

Mediante un comunicado, el equipo brasileño manifestó que el exdefensor del Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea deja atrás “un legado de dedicación y amor a Fluminense”. También había jugado para este club entre 2006 y 2008.

El martes, el exdefensor del Chelsea John Terry dijo en TikTok que le encantaría ver al defensor regresar a Stamford Bridge, donde el brasileño ganó el título de la Liga de Campeones en 2021.

“Sus dos hijos están en nuestra academia. No hay duda de que va a estar de regreso en Londres aquí con su familia para Navidad”, comentó Terry.

Thiago Silva ayudó a Fluminense a alcanzar las semifinales del Mundial de Clubes en julio y fue titular la mayor parte de la temporada, que termina en diciembre para los clubes brasileños.

El defensor estuvo en la selección de Brasil para las últimas cuatro Copas del Mundo. También ganó la Copa Confederaciones 2013 y la Copa América 2019 con el equipo nacional.