The Weeknd lanza ‘After hours’, su nuevo disco

E.U.-The Weeknd lanzó este viernes su nuevo álbum, After Hours, que llega dos años después de My Dear Melancholy, que el cantante describió como una “grabación de estudio oficial” y fue lanzada al mercado el 30 de marzo de 2018.

El disco llega cabalgando sobre “Blinding lights”, la canción más escuchada en todo el mundo en este momento, según las plataformas de streaming (es número 1 en Spotify a nivel global).

Con un sonido de pop y r&b ochentero, no deja The Weeknd de mirar hacia el futuro gracias a la participación en varios temas del visionario de la electrónica Oneohtrix Point Never.

Se crea así, con esas diferentes caras, una composición completa perfecta para escuchar en ese momento en el que ha terminado la fiesta.

View this post on Instagram IN 20 MINUTES AFTERS HOURS EVERYWHERE A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Mar 19, 2020 at 8:39pm PDT

Las canciones del disco son:

1. “Alone Again”

2. “Too Late”

3. “Hardest To Love”

4. “Scared To Live”

5. “Snowchild”

6. “Escape From LA”

7. “Heartless”

8. “Faith”

9. “Blinding Lights”

10. “In Your Eyes”

11. “Save Your Tears”

12. “Repeat After Me Interlude”

13. “After Hours

14. Unitl I Bleed Out”