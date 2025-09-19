El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Terremoto de magnitud 7.8 sacude la región de Kamchatka, en el oriente de Rusia

El Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió brevemente una amenaza de tsunami, pero luego la levantó

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo ocurrió a las 18:58 hora GMT. [X]
AP

MOSCÚ.- Un terremoto de magnitud 7,8 se registró el viernes cerca de la costa este de la región de Kamchatka, en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. No había reportes de daños hasta el momento.

El epicentro del sismo se ubicó a 127 kilómetros (79 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky y ocurrió a las 6:58 de la mañana, hora local, del viernes, según el USGS. Tuvo una profundidad de 19,5 kilómetros (12 millas).

El Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió brevemente una amenaza de tsunami, pero luego la levantó.

El sismo inicial fue seguido por una serie de réplicas de hasta magnitud 5,8.

La remota región de Kamchatka ha sido azotada por una serie de poderosos terremotos en los últimos dos meses, incluyendo uno de magnitud 8,8 y dos de magnitud 7,4.

Cardi B anuncia embarazo de su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs
Resultan heridos mujer y dos menores en fuerte accidente con volcadura

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.