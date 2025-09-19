Terremoto de magnitud 7.8 sacude la región de Kamchatka, en el oriente de Rusia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo ocurrió a las 18:58 hora GMT.

MOSCÚ.- Un terremoto de magnitud 7,8 se registró el viernes cerca de la costa este de la región de Kamchatka, en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. No había reportes de daños hasta el momento.

El epicentro del sismo se ubicó a 127 kilómetros (79 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky y ocurrió a las 6:58 de la mañana, hora local, del viernes, según el USGS. Tuvo una profundidad de 19,5 kilómetros (12 millas).

New Video from the recent Kamchatka M7.8 Earthquake that occurred several hours ago.#earthquake #kamchatkapic.twitter.com/yPSaQLWYxJ — JesseLikesWeather (@JesseWeather000) September 18, 2025

El Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió brevemente una amenaza de tsunami, pero luego la levantó.

El sismo inicial fue seguido por una serie de réplicas de hasta magnitud 5,8.

La remota región de Kamchatka ha sido azotada por una serie de poderosos terremotos en los últimos dos meses, incluyendo uno de magnitud 8,8 y dos de magnitud 7,4.