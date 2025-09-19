Resultan heridos mujer y dos menores en fuerte accidente con volcadura

Paramédicos de Protección Civil trasladaron a los tres lesionados al Hospital San Gerardo tras el choque que derribó un poste de concreto con luminarias en el bulevar Colosio

El accidente ocurrió a la altura de los campos de béisbol Riberas del Bravo, tras reportes recibidos en la línea de emergencias 911. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer y dos menores de edad resultaron lesionados en un aparatoso accidente con volcadura registrado en el Bulevar Colosio. El percance, que dejó cuantiosos daños materiales, fue ocasionado por la conductora al invadir la vía de preferencia.

Karina, de 32 años, y los dos menores que la acompañaban fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes los trasladaron de urgencia al Hospital San Gerardo para recibir atención médica.

De acuerdo con los peritajes iniciales, Karina conducía un Volkswagen Jetta modelo 2009 en dirección de norte a sur por el Bulevar Colosio. Al intentar incorporarse a los carriles de sur a norte mediante un retorno en “U”, se atravesó en el camino de una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2007.

La camioneta, conducida por Juan Manuel, de 20 años, impactó violentamente al Jetta, lo que provocó que la Silverado volcara sobre su costado izquierdo. Por su parte, el vehículo de Karina continuó sin control hasta estrellarse contra un poste de concreto con luminarias, el cual fue derribado.

Mientras Karina y los menores fueron hospitalizados, el conductor de la camioneta resultó ileso.

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje, confirmando la responsabilidad de la mujer por la invasión de la vía de preferencia, lo que desencadenó la colisión y la volcadura.