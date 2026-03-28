Termina tractocamión arriba de camellón

La ponchadura de una llanta provocó que el conductor perdiera el control

El percance se registró la mañana de este viernes en el tramo comprendido entre las calles Emiliano Zapata y Lago de Chapala, en la colonia Infonavit Fundadores, en el sector oriente de la ciudad. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El percance se registró la mañana de este viernes en el tramo comprendido entre las calles Emiliano Zapata y Lago de Chapala, en la colonia Infonavit Fundadores, en el sector oriente de la ciudad. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- La ponchadura de una llanta delantera provocó que el conductor de un tractocamión perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra una palmera sobre el camellón de la avenida Reforma.

El percance se registró la mañana de este viernes en el tramo comprendido entre las calles Emiliano Zapata y Lago de Chapala, en la colonia Infonavit Fundadores, en el sector oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el vehículo involucrado es un tractocamión marca Kenworth, tipo T680, color blanco, modelo 2024, con placas del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa Traparsa.

La unidad era conducida por Tadeo Ezequiel L. S., de 29 años, quien circulaba de sur a norte sobre la avenida Reforma cuando, a la altura de la entrada a Paseo Reforma, se registró la ponchadura de la llanta delantera del lado izquierdo.

Debido a esta falla mecánica, el conductor perdió el control del tractocamión, que se desvió de su trayectoria, subió al camellón y terminó impactándose contra una palmera, donde finalmente quedó detenido.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales en el área del camellón y en la unidad de carga.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

Posteriormente, se ordenó el traslado del tractocamión al corralón municipal para la elaboración del parte de accidente y para que el conductor cubra las multas correspondientes, así como los daños ocasionados al patrimonio municipal antes de que la unidad pueda ser liberada.