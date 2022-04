Termina Alfredo Adame otra vez en el piso en nueva pelea

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, un nuevo escándalo se sumó al extenso historial de Alfredo Adame, luego de que iniciara un altercado con el abogado de Carlos Trejo, en un restaurante de la Ciudad de México.

En varios videos difundidos en redes sociales, se observa cómo el actor comienza a decirse de palabras con el litigante, para después recurrir a los golpes. Tras breves segundos de pelea, Adame terminó en el suelo en dos ocasiones, una de ellas, al querer lanzar una patada.

El incidente ocurrió durante una conferencia de prensa organizada por Adame, poco después de que el abogado del «cazafantasmas» Carlos Trejo le reclamara que no se presentó a la pelea organizada con su cliente hace unos meses.

«El tracalero fuiste tú, el que no se presentó a la rueda de prensa, fuiste tú. El payaso que no se presentó a la pelea, fuiste tú», le dice el abogado a la ex estrella de telenovelas en el video.

Pese a que los asistentes al lugar trataron de calmarlo, Adame decidió seguir con la pelea, hasta que tropezó dos veces con una silla; en una de esas ocasiones, fue aparentemente empujado por el abogado.

Apenas el pasado 24 de enero, el actor se vio involucrado en una pelea callejera con una pareja, cerca de Periférico Sur, la cual también se hizo viral y por la cual fue objeto de burlas entre los internautas.

Tras este último encontronazo, Carlos Trejo, con quien siempre ha tenido rencillas y desacuerdos, lo retó a una pelea formal. Dicho enfrentamiento, que originalmente se realizaría el pasado 17 de febrero, ya no se efectuó por la aparente ausencia de Adame.