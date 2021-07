Tendrá ‘Loki’ una segunda temporada en Disney+

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de muchas especulaciones, Disney+ finalmente renovó oficialmente la serie Loki para una segunda temporada.

El anuncio se hizo durante los créditos finales del sexto y último episodio de la primera temporada, emitido este miércoles. Las imágenes revelaron un archivo con un sello rojo que decía: “Loki regresará en la temporada 2”. Hasta el momento no se han compartido más detalles adicionales sobre esta noticia.

La serie del Universo Cinematográfico de Marvel está protagonizada por Tom Hiddleston, que retoma su papel como el villano favorito de los fans, Loki. La historia comienza después de los eventos de Avengers: Endgame y sigue al Dios de las Travesuras en aventuras relacionadas con multiversos y líneas temporales.

Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant, entre otros actores también protagonizan el programa.

En junio, Business Insider informó que el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, calificó a Loki como el mayor estreno de Disney+ hasta el momento. El show también hace historia con el primer personaje principal abiertamente bisexual de Marvel.

En el episodio tres de la serie, el personaje principal de Hiddleston habló sobre su sexualidad durante una conversación con una variante femenina llamada Sylvie. Mientras hablaba de parejas románticas, Sylvie le preguntó: “¿Qué hay de ti? Eres un príncipe. Debiste tener pretendientes princesas. O quizás otro príncipe”.

“Un poco de ambos. Sospecho que lo mismo que tú,” respondió Loki.

Tras el lanzamiento del capítulo, la directora de la serie, Kate Herron, confirmó y celebró en Twitter que la escena estableciera a Loki como el primer personaje abiertamente bisexual del estudio.

“Desde el momento en que me uní a @LokiOfficial fue muy importante para mí y mi objetivo era reconocer que Loki era bisexual”, escribió. “Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que este es un pequeño paso, pero estoy feliz, y mi corazón está tan lleno de decir que esto ahora es ‘canon’ en el MCU”.

The moment you've waited for has arrived 🕰 The finale of Marvel Studios' #Loki and all episodes of the Original Series are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/NSdKdbTPmW

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 14, 2021