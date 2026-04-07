Teherán se prepara con miedo ante el ultimátum de Trump

TEHERÁN, Irán (AP) — Tres veces por semana, Asghar Hashemi se somete a un tratamiento de diálisis en un hospital del norte de Teherán. Teme que, si las centrales eléctricas quedan fuera de servicio, como ha amenazado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una retórica cada vez más dura, su vida corra peligro.

Los residentes de Teherán se apresuraron el martes a abastecerse de agua embotellada y a cargar teléfonos celulares, linternas y baterías portátiles, mientras las horas se agotaban rumbo al más reciente ultimátum de Trump para alcanzar un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán; de lo contrario, la República Islámica enfrentará ataques contra plantas eléctricas y puentes. Pese a las amenazas y a los riesgos para su salud, el empleado de 56 años de la autoridad del metro de Teherán manifestó que no está peor que otros iraníes que han estado viviendo bajo ataque durante más de cinco semanas.

“Estoy preocupado, pero me preocupan más mis conciudadanos”, comentó Hashemi, recostado en su cama en el Hospital de los Mártires de Tajrish para el tratamiento. “Pase lo que pase, resistiremos hasta el final”.

Mientras Trump recalcaba que su plazo —las 8 de la noche en Washington— era definitivo, algunos iraníes dijeron que estaban aterrorizados. Otros expresaron resignación. Y algunos, como Hashemi, afirmaron que estarían preparados para defender su país.

“Estaré listo para tomar un arma y luchar contra el enemigo”, dijo.

The Associated Press ha recibido permiso del gobierno iraní para enviar un equipo adicional al país para un breve viaje de cobertura. La AP ya opera en Irán. El equipo visitante debe estar acompañado por un asistente de medios de una empresa afiliada al gobierno. La AP conserva el control editorial total de su contenido.

Para muchos iraníes, la electricidad es ahora la principal preocupación

Desde el 28 de febrero, Teherán, al igual que otras partes del país, se ha visto sacudida por ataques aéreos casi diarios por parte de Estados Unidos e Israel. La principal preocupación de los iraníes pasó rápidamente a ser la electricidad a medida que se acercaba el plazo de Trump.

“Cuando no haya electricidad, no habrá agua, no habrá higiene, no habrá nada”, señaló Mahan Qayoumi, de 23 años, quien trabaja en una tienda de artesanías, donde indicó que el negocio se detendría con un apagón. Llevó luces de emergencia a su apartamento para prepararse, y observó que “todos los aspectos de la vida” se verían afectados.

Una joven diseñadora en el centro de Teherán, que habló bajo condición de anonimato por su seguridad, contó que sus padres se fueron al inicio de la guerra, pero ella se quedó para cuidar a su gata, Maya. Ahora, debido a las amenazas de Trump, dijo que planea conducir hacia el norte —que en gran medida se ha librado de ataques intensos— con Maya y reunirse con su familia.

“Si no hay electricidad, no hay agua”, le dijo a la AP a través de la aplicación de mensajería Telegram, mencionando la baja presión del líquido en Teherán y las bombas de agua eléctricas. “Tampoco se puede cocinar”.

Las calles de la extensa Teherán, dominadas por montañas con cumbres nevadas, han tenido menos tráfico en las últimas semanas, ya que muchos residentes se han marchado en busca de zonas más seguras. Las escuelas y muchas instituciones estatales siguen cerradas.

Pero, aunque algunos residentes se preparaban frenéticamente, abasteciéndose de agua y alimentos listos para consumir, la vida en uno de los mayores mercados cubiertos del norte de Teherán parecía casi normal el martes. La gente continuaba con sus actividades habituales, se horneaba pan fresco en las panaderías y se preparaban dulces iraníes como gaz y sohan.

“Vivimos nuestras vidas normales”, señaló Said Motazavi, de 58 años, dueño de una tienda de electrodomésticos. Sostuvo que los iraníes tienen mucha experiencia preparándose para el conflicto y viviendo con él, refiriéndose a la guerra entre Irak e Irán de 1980-1988 y a la guerra de 12 días con Israel el año pasado.

En el Hospital de los Mártires de Tajrish, el director le dijo a la AP que un generador puede mantener en funcionamiento gran parte del centro médico si fuera necesario. Indicó que el hospital tiene suficiente combustible para alimentarlo, así como abundantes medicamentos y suministros para seis meses.

“No veo ningún problema”, afirmó el doctor Masoud Moslemifard, y añadió que el hospital ha estado priorizando las operaciones para los heridos en la guerra y posponiendo las cirugías no urgentes.

Mayor seguridad y falta de internet

El martes, en las calles de Teherán, la seguridad era más estricta de lo habitual, con puestos de control en distintas partes de la capital. En los principales cruces, se desplegaron jeeps con ametralladoras pesadas montadas en la parte superior.

El internet en Irán sigue cortado en gran medida, lo que limita la circulación de noticias aun mientras el pánico se extendía por las advertencias de Trump.

Una instructora de pilates de 26 años le dijo a la AP a través de Telegram, bajo condición de anonimato por su seguridad, que no ha podido prepararse para posibles ataques. Calificó esta semana como el “peor ambiente” desde que comenzó la guerra.

“Honestamente, parece que ya perdimos la cabeza a estas alturas”, manifestó, al describir que no ha salido de casa en los últimos días y que ella y su familia se niegan a abandonar Teherán. “Que pase lo que tenga que pasar. Nos estamos muriendo poco a poco”.

Una residente le dijo a la AP que, si Estados Unidos cumple su amenaza, las víctimas serán el pueblo de Irán, no el gobierno.

“Al atacar la infraestructura, la República Islámica no será destruida; solo nosotros seremos destruidos”, dijo a la AP la mujer, una maestra de veintitantos años, mediante un mensaje en Telegram, bajo condición de anonimato por su seguridad.

Teme que los ataques propaguen el caos. “Si no tenemos internet, y si no tenemos electricidad, agua y gas, de verdad estamos volviendo a la Edad de Piedra, como dijo Trump”.