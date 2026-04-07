Roma (AP) — El papa León XIV afirmó el martes que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable” y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.
En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.
“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.
Papa: amenaza de Trump de destruir la civilización iraní es “inaceptable”
Manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional
Roma (AP) — El papa León XIV afirmó el martes que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable” y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.