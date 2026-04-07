Papa: amenaza de Trump de destruir la civilización iraní es “inaceptable”

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde fieles católicos y peregrinos se reunieron para la tradicional bendición dominical al finalizar el rezo del Ángelus del mediodía, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde fieles católicos y peregrinos se reunieron para la tradicional bendición dominical al finalizar el rezo del Ángelus del mediodía, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Roma (AP) — El papa León XIV afirmó el martes que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable” y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.