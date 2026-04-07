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Papa: amenaza de Trump de destruir la civilización iraní es “inaceptable”

Manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde fieles católicos y peregrinos se reunieron para la tradicional bendición dominical al finalizar el rezo del Ángelus del mediodía, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)
AP

Roma (AP) — El papa León XIV afirmó el martes que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable” y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.
En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.
“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.

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