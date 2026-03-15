Teherán dice que EU lo atacó desde los Emiratos Árabes Unidos

El féretro del general Alí Shamkhani, alto asesor del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa de Irán, quien murió en un ataque, es trasladado para su sepultura en el patio del santuario de Imamzadeh Saleh, el sábado 14 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

El féretro del general Alí Shamkhani, alto asesor del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa de Irán, quien murió en un ataque, es trasladado para su sepultura en el patio del santuario de Imamzadeh Saleh, el sábado 14 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán instó el sábado a la gente a evacuar el puerto más activo de Oriente Medio y otros dos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando abiertamente por primera vez activos no estadounidenses de un país vecino mientras la guerra que libra contra Estados Unidos e Israel entraba en su tercera semana.

Teherán afirmó, sin aportar pruebas, que Washington utilizó “puertos, muelles y escondites” en los EAU para lanzar ataques contra la isla de Jark, donde se encuentra la principal terminal que maneja las exportaciones de petróleo del país. Instó a las personas a evacuar esas áreas donde, según dijo, se refugian las fuerzas estadounidenses.

Horas después, no había señales de un ataque contra el puerto Jebel Alí de Dubái, el más activo de Oriente Medio, ni el puerto Jalifa en Abu Dabi. Pero los restos de un dron iraní interceptado que impactaron una instalación petrolera provocaron un incendio en el tercer puerto, en Fujairah.

Irán dice que EEUU lo atacó desde cerca de Dubái

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a MS NOW que Estados Unidos atacó la isla de Jark y la de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos, Ras Al-Jaimah y un lugar “muy cerca de Dubái”, calificando esto de peligroso y diciendo que Irán “tratará de tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada” en el lugar.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que no tenía respuesta al alegato iraní. Un asesor diplomático del presidente de los EAU, Anwar Gargash, señaló en redes sociales que el país tiene derecho a defenderse, pero que “aún le da prioridad a la razón y la lógica, y continúa ejerciendo moderación”.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra vecinos árabes del golfo Pérsico durante la guerra, pero ha dicho que su objetivo eran activos estadounidenses, incluso cuando se reportaron impactos o intentos de golpear blancos civiles, tales como aeropuertos y campos petroleros.

El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que Washington “eliminó” sitios militares en la isla de Jark, y advirtió que la infraestructura petrolera podría ser la próxima si la República Islámica continúa impidiendo el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, por el que transita la quinta parte del suministro de petróleo del mundo.

El presidente del Parlamento iraní ha advertido que los ataques contra la infraestructura petrolera del país provocarían un nuevo nivel de represalias.

Araghchi dijo a MS NOW que el estrecho estaba cerrado sólo para “quienes nos atacan y sus aliados”.

A medida que crece la ansiedad global por los precios y los suministros de petróleo, Trump manifestó el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro”. En respuesta, Londres indicó que ya analiza con aliados una “variedad de opciones” para garantizar la navegación.

En una publicación en redes sociales, Araghchi instó a los vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros”, y describió la exhortación de Trump como una “súplica”.

Irán repite amenaza contra activos petroleros vinculados a EEUU

El mando militar conjunto de Irán reiteró el sábado su amenaza de atacar las “infraestructuras petroleras y energéticas” vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

La agencia de noticias semioficial Fars en Irán reportó el sábado que los ataques estadounidenses no causaron daño a la infraestructura petrolera en la isla. Reportó que los blancos de los ataques eran una instalación de defensa aérea, una base naval, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de una empresa petrolera marítima.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y otros sitios militares.

Israel anunció previamente otra oleada de ataques contra infraestructura en Irán, y dijo que su fuerza aérea había alcanzado más de 200 blancos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y fábricas de armas.

Otro ataque contra la embajada de EEUU en Bagdad

Un misil impactó en un helipuerto el sábado dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la autoría del ataque. El extenso complejo de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas estadounidenses en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

El Departamento de Estado volvió a advertir a los ciudadanos estadounidenses en Irak que se vayan “ahora”, y que lo hagan por tierra, ya que no hay vuelos comerciales disponibles. Advirtió que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán “podrían seguir atacando” a ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en Líbano se agravó, con más de 800 personas muertas y 850.000 desplazadas, a medida que Israel lanzaba oleadas de ataques contra combatientes de Hezbollah respaldados por Irán.

Infantes de Marina y un buque de asalto anfibio se suman a las fuerzas de EEUU

Un funcionario estadounidense anunció el viernes que 2.500 infantes de Marina de la 31ra Unidad Expedicionaria de ese cuerpo militar y el buque de asalto anfibio Tripoli fueron enviados a Oriente Medio, sumándose a la mayor acumulación de barcos y aviones de guerra en la región en décadas. El funcionario habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre planes militares delicados.

Las Unidades Expedicionarias de la Infantería de Marina pueden realizar desembarcos anfibios, pero también se especializan en reforzar la seguridad en embajadas, evacuar a civiles y brindar ayuda en desastres. El despliegue no indica necesariamente que una operación terrestre vaya a llevarse a cabo. El Wall Street Journal fue el primero en reportar sobre el nuevo despliegue de infantes de Marina.

Satélites comerciales detectaron al Tripoli mientras navegaba cerca de Taiwán, por lo que aún le faltaría más de una semana para llegar a aguas de Irán.

Hace unos días, la Armada tenía 12 buques —incluido el portaaviones Abraham Lincoln y ocho destructores— operando en el mar Arábigo. Se desconoce el número total de militares estadounidenses emplazados en tierra en Oriente Medio.

EEUU identifica a 6 muertos en choque de avión militar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos identificó el sábado a seis militares que murieron cuando el avión militar de reabastecimiento en que viajaban se estrelló el jueves mientras apoyaba operaciones contra Irán.

Los militares eran el mayor John A. Klinner, de 33 años; la capitana Ariana G. Savino, de 31; la sargento técnico Ashley B. Pruitt, de 34; el capitán Seth R. Koval, de 38; el capitán Curtis J. Angst, de 30; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28, según funcionarios estadounidenses.

El choque en el oeste de Irak siguió a un incidente no especificado que involucró a dos aeronaves en “espacio aéreo amigo”, según el Comando Central de Estados Unidos. El otro avión aterrizó sin contratiempos.