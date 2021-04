Tecos tendrá 18 duelos de pretemporada

LAREDO, TX.-La gerencia deportiva del Club de Béisbol de los Tecolotes de los Dos Laredos anunció que el equipo tendrá un total de 18 juegos de preparación, con diversas novenas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y selecciones locales de Tamaulipas.

Los duelos de mayor relevancia en la pretemporada serán ante las escuadras de Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo, Toros de Tijuana, Rieleros de Aguascalientes y Generales de Durango, todos rivales directos en la zona norte de la LMB.

Mientras que entre las selecciones tamaulipecas estarán las de Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso y Matamoros.

Serán en total 8 partidos de local, 6 en el Estadio Uni-Trade de Laredo, Texas y 2 en el Parque La Junta, siendo los de Nuevo Laredo los dos últimos de la pretemporada, el 18 y 19 de mayo, ambos a las 7 de la tarde.

Mientras que los 10 restantes se jugarán entre San Antonio, Texas, Río Bravo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, y Monterrey, Nuevo León.

De hecho para la celebración del 5 de Mayo, los emplumados tendrán dos encuentros en el Uni-Trade, donde primero se medirán ante US Border Patrol, a las 6 de la tarde, y a las 8:30 de la noche, será ante Saraperos.

Los costos de los boletos para los juegos de preparación serán de 5 dólares en el Uni-Trade y 50 pesos en el Parque La Junta.

Lista de juegos preparación:

1.- 24/04 vs. Selección Local en Río Bravo, Tamps-1 PM

2.- 25/04 vs. Selección Local en Reynosa, Tamps-3 PM

3.- 29/04 vs. Monclova en San Antonio, Tx-7 PM

4.- 30/04 vs. Monclova en San Antonio, Tx-7 PM

5.- 01/05 vs. Monclova en Uni-Trade Stadium-7 PM

6.- 02/05 vs. Monclova en Uni-Trade Stadium-1PM

7.- 05/05 vs. US Border Patrol en Uni-Trade Stadium-6 PM

8.- 05/05 vs. Saltillo en Uni-Trade Stadium-8:30 PM

9.- 06/05 vs. Saltillo en Uni-Trade Stadium-7 PM

10.- 07/05 vs. Tijuana en Monterrey-2 PM

11.- 08/05 vs. Selección Local en Valle Hermoso, Tamps-2 PM

12.- 09/05 vs. Selección Local en Matamoros, Tamps-11 AM

13.- 11/05 vs. Aguascalientes en Uni-Trade Stadium-7 PM

14.- 14/05 vs. Durango en Reynosa, Tamps-7 PM

15.- 15/05 vs. Durango en Reynosa, Tamps-7 PM

16.- 16/05 vs. Durango en Reynosa, Tamps-3 PM

17.- 18/05 vs. Tijuana en Parque La Junta-7 PM

18.- 19/05 vs. Tijuana en Parque La Junta-7 PM