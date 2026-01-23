También a las mascotas hay que protegerlas del frío: veterinario

Especialista recomienda usar prendas, cobijas o camas para cuidar a los animalitos

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Médico veterinario recomienda usar camas para que los animalitos no tengan contacto con el piso frío, cuando baje de cero grados centígrados.

Nuevo Laredo, Tam. — Durante la temporada de invierno, también las mascotas llegan a sufrir mucho por las bajas temperaturas, dijo el Médico Veterinario Jorge Montemayor Ortiz, quien remarcó que la mejor manera de protegerlos es con la prevención.

Y, como parte de las medidas preventivas, indicó que la vacunación de los animalitos es importante, evitando que contraigan alguna enfermedad respiratoria.

En el caso de los perros, sería vacunarlos contra el “moquillo”, enfermedad considerada letal y mortal, misma que es viral y de alto contagio para los caninos.

Otra de las recomendaciones es ponerlos a resguardo en algún espacio cerrado, evitando cualquier corriente de aire frío.

Incluso ponerles alguna prenda especial para mascotas o alguna protección que le quede y pueda cubrirse del frío.

También se pueden acomodar cartones, cobijas o alguna cama para mascotas donde se puedan echar y no tengan contacto con el piso frío, esto cuando las temperaturas llegan a los cero grados o baja aún más.