Tamaulipas, entre los estados con mejor manejo del gasto público: ASF

Ciudad Victoria, Tam.- En Tamaulipas, la fiscalización del gasto público es más escrupulosa y profesional, reconoció el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, en tanto que el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la corrupción, que tanto daño le hizo a Tamaulipas, es cosa del pasado.

“En Tamaulipas ha habido un cambio radical; observamos la atención, la presencia y profesionalismo de los funcionarios del Estado, cosa que lamento decirlo, pero en el pasado no existía”, expresó el titular de la ASF.

Por su parte, Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, informó que en la revisión de la Cuenta Pública 2023, el estado de Tamaulipas quedó en el sexto lugar con los menores montos observados en las entidades federativas del país.

En el Ciclo de Conferencias de Fiscalización del Gasto Federalizado, Villarreal Anaya recordó que al llegar a la administración estatal encontró que se habían dado instrucciones para desactivar los órganos internos de control en el Poder Ejecutivo.

“Desde el primer día actuamos para devolverles a las y los tamaulipecos, las garantías de un destino transparente de sus recursos, el cumplimiento de las metas programáticas con las que nos comprometimos, y para hacer efectivo que quienes servimos desde el gobierno de Tamaulipas, refrendamos la máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo.

Y agregó que, “Los hechos confirman que estamos cumpliendo, tal y como lo demuestra que Tamaulipas se encuentra entre las mejores entidades, al no tener observación alguna en la Cuenta Pública del 2023; lo que revela que nos hemos distanciado del pasado, de abusos, incompetencia y corrupción que tanto daño le hizo a Tamaulipas”.

ASF RECONOCE A TAMAULIPAS CON CERO OBSERVACIONES

Asimismo, Francisco Noriega Orozco, auditor superior del Estado, expresó que Tamaulipas es un referente nacional en la rendición de cuentas y punta de lanza en el uso intachable de sus recursos, “los datos y resultados hablan por sí mismos: Tamaulipas fue reconocida con cero observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el segundo y en el tercer informe de su Cuenta Pública 2023 fiscalizable”, mencionó.

En este foro, la contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, reconoció el respaldo y el compromiso del gobernador, ya que desde el primer día de su gobierno, manifestó el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización.

En el Polyforum de esta capital se dieron cita presidentes y presidentas municipales, legisladores, funcionarios del gabinete estatal y personal de las contralorías municipales de los 43 ayuntamientos.