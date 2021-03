Tal vez regrese la NBA a México en 2022

ATLANTA.- Los aficionados mexicanos a la NBA deberán ser pacientes… muy pacientes.

El comisionado Adam Silver confirmó ayer que no hay planes para agendar partidos internacionales para la campaña 2021-22, por lo que el balón de la NBA podría botar en México, por lo menos, hasta diciembre de 2022.

“En primer lugar, todavía no hay planes de viajar para la próxima temporada. Con toda probabilidad, no viajaremos internacionalmente hasta la temporada siguiente (2022-23)”, expresó Silver en la conferencia previa al Juego de Estrellas de esta noche.

“Pero el plan sigue siendo intentar reanudar nuestra temporada lo más cerca posible de lo que se denomina normal. Fue una de las razones por las que, al establecer el calendario de esta campaña, decidimos detenernos a mediados de julio”.

El coronavirus hizo que, para la actual campaña 2020-21, no se agendarán juegos internacionales.

La última ocasión que la NBA pisó duela tricolor fue el 14 de diciembre de 2019 (temporada 2019-20), cuando se midieron Phoenix y San Antonio, y un par de día antes se habían enfrentado Dallas y Detroit en la misma Arena Ciudad de México.

Una fuente reveló a CANCHA que solamente si hubiera garantías en temas de salud podría abrirse una pequeña puerta para agendar uno o dos duelos en diciembre de 2021 o en enero de 2022, pero el Sindicato de Jugadores parece estar renuente a que se hagan viajes a otros países.

