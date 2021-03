Crea Mer canción contra feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO.- El grito de auxilio contra los feminicidios continúa. A pesar de que la pandemia paró muchas actividades presenciales, hay artistas que desde su trinchera exigen igualdad de derechos y alzan la voz en representación de aquellas a quienes han silenciado.

Ejemplo de ello es la mexicana Mer, quien compuso “Ni Un Paso Atrás”, tema que aborda las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres día con día, así como habla por las que han sido asesinadas por odio y violencia de género.

“El tema lo escribí después de la marcha (de mujeres) del año pasado. Regresé a casa muerta, con muchas emociones encontradas, me senté a tocar el ukelele y salió el coro. Como que tenía esta necesidad de cantar y gritar por las que ya no están.

“Quise hacerlo porque tenía la necesidad de sacar lo que había vivido en todo el día y porque, tristemente, es un tema muy actual, vigente y que nos preocupa a todos, por eso quise incluir todo el tema, y no quiero hacerlo en plan de reclamo, sino desde el amor, que es como creo que se pueden lograr más cosas”, afirmó Mer, en entrevista.

Mariana Anaya, su nombre real, está comprometida con la causa. En enero de 2020 se formalizó el colectivo Energía Nuclear: Mujeres en la Música, del que ella es coordinadora general. En dicho grupo están involucradas más de 250 mujeres dedicadas al medio artístico: cantantes, compositoras, directoras, productoras…

“La pandemia frenó un montón de cosas; este año no creo que salgamos y llenemos las calles, sin embargo, creo que la parte digital ha sido vital para todas, ya que estamos mucho más en contacto con mujeres de otros estados, países, incluso unimos fuerzas con otros colectivos. El tema digital nos ha unido un montón”, aseguró la intérprete.

La canción ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el video oficial podrá disfrutarse desde el 18 de este mes.

Para este domingo, el colectivo en el que trabaja organizará un festival en línea desde las 17:00 horas en el que se sumarán artistas para entretener y crear conciencia entre la sociedad sobre los problemas cotidianos a los que se enfrentan las mujeres, con motivo de la celebración de su Día Internacional.

La originaria de la Ciudad de México planea lanzar, además, otras 11 canciones como parte del concepto musical Amor Bonito y Pies Descalzos, en el que explorará el amor en todas sus facetas, desde el de pareja hasta el de la vida o el propio.

Aplaude valentía de Nath Campos

Mer aplaude la valentía que tuvo la influencer Nath Campos al denunciar a su colega Ricardo González, mejor conocido como “Rix”, por abuso sexual.

“Es muy valiente que las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso, el que sea, alcen la voz y que ya no nos dejemos dominar por el miedo, porque es eso: te amenazan y dicen que te irá peor. Me parece increíble que chicas que, desgraciadamente, pasaron por esto y que están en un spot donde son vistas, pueden inspirar a más a que alcen la voz.

“Yo no tendría el mismo alcance que Nath Campos. Me parece increíble que puedan sobrellevar este dolor y puedan hablar de ello, aunque les duela, les cueste, y aunque no es bonito de recordar, pero que pueden con eso inspirar a otras mujeres a que alcen la voz, a que no se queden calladas, a que se sumen a este movimiento y que entre todas nos protejamos”, compartió Mer.