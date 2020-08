Swift le tiende su mano a futura universitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Taylor Swift donó más de 30 mil dólares a una estudiante quien realizó una recaudación de fondos para cubrir su matrícula universitaria, reportó People.

La joven londinense Victoria Mario, de 18, llevaba casi la mitad de su objetivo en su evento de GoFundMe, en el que tenía una meta inicial de 52 mil 500 dólares, hasta que la intérprete de “Trouble” decidió apoyarla completando el resto del dinero.

“Victoria, me encontré con tu historia en línea y estoy muy inspirada por tu impulso y dedicación para convertir tus sueños en realidad”, le escribió la intérprete a Mario en su publicación del sitio web.

“Quiero regalarte el resto de la meta inicial. ¡Buena suerte con todo lo que hagas! Con amor, Taylor”.

Mario, quien se describió a sí misma como una chica de color de 18 años con un sueño, compartió en GoFundMe que recibió una oferta de estudiar matemáticas en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, pero que su ilusión se vino abajo tras enterarse de que no era elegible para una beca o subvención.

“He vivido en el Reino Unido durante cuatro años, tras migrar de Portugal para vivir con mi familia en Tottenham. Las barreras socioeconómicas de no ser elegible para préstamos/subvenciones de mantenimiento se deben no solo a no tener el estado de ‘hogar’, sino también a que mi familia tiene bajos ingresos y no puede ayudarme a financiarme por mí misma en la universidad.

“Lamentablemente, mi padre falleció, y mi madre permanece en Portugal. Alejarme de ella fue un desafío, pero fue un sacrificio que valió la pena hacer, a los ojos de mi familia”, indicó la futura universitaria en su descripción.

En una declaración al medio local de noticias MyLondon que dio el miércoles, previo al donativo de Swift, Mario indicó que el apoyo que había recibido hasta ese momento fue inesperado para ella, y que planeaba pagar esa generosidad con la esperanza de formar algún día un organismo benéfico.

“Mi objetivo es crear una organización benéfica que ayude a personas como yo. He logrado más que algunas personas que son inglesas, pero no he podido acceder a los mismos privilegios”, comentó.

“También quiero alentar a las mujeres a hacer carrera en las ciencias. De mi escuela, soy la única niña que estudiará matemáticas en la universidad”.