Swiatek y Ruud disputarán final de dobles mixtos del US Open ante campeones defensores

La dupla europea avanzó tras un dramático desempate y enfrentará a los italianos Errani y Vavassori, quienes buscan revalidar el título en el renovado torneo de Flushing Meadows

Casper Ruud (izquierda) charla con Iga Swiatek durante su semifinal de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos, el miércoles 20 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Casper Ruud (izquierda) charla con Iga Swiatek durante su semifinal de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos, el miércoles 20 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Iga Swiatek y Casper Ruud jugarán contra los campeones defensores Sara Errani y Andrea Vavassori por el título de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos y un millón de dólares.

Swiatek y Ruud, los cabezas de serie número tres, vencieron a los primeros sembrados Jessica Pegula por 3-5, 5-3, 10-8 en un desempate en la primera semifinal la noche del miércoles Fue probablemente el mejor partido de un evento que fue renovado este año. Perdían 8-4 en el desempate después de que Swiatek cometiera una doble falta, pero luego ganaron seis puntos consecutivos para avanzar.

Acto seguido, los italianos Errani y Vavassori vencieron 4-2, 4-2 a los estadounidenses Danielle Collins y Christian Harrison.

Después de un breve descanso, los finalistas volverían a la cancha para concluir un evento que se completó en dos días, mucho antes de que se ponga en marcha la actividad de los cuadro de individuales el domingo.

Ambos equipos ganaron dos partidos el martes para ganarse un lugar en las semifinales que se jugaron bajo techo cerrado en el Estadio Arthur Ashe después de que lloviera gran parte de la tarde.

Errani y Vavassori ni siquiera estaban seguros de que podrían defender sus títulos después de que la Asociación de Tenis de Estados Unidos cambiara radicalmente el torneo de dobles mixtos en un esfuerzo por atraer a los mejores jugadores individuales. Ocho equipos en el cuadro de 16 equipos se clasificaron por el ranking combinado de sus jugadores en individuales, y a los equipos restantes se les otorgaron comodines.

Los italianos, que fueron algunos de los mayores críticos del nuevo formato, recibieron un comodín y tienen la oportunidad de ser los primeros en revalidar el título en Flushing Meadows desde Bethanie Mattek-Sands y Jamie Murray en 2018-19.

“Creo que estamos en una misión”, dijo Vavassori.

La final se parecerá más a un partido tradicional, con sets a seis juegos. Fueron a cuatro juegos en las primeras tres rondas, con un punto decisivo jugado en deuce en lugar de necesitar ganar los dos puntos siguientes.