Flamengo vence a Internacional y clasifica a cuartos de final de Copa Libertadores

El contrincante de Flamengo en la siguiente fase del certamen será Estudiantes de La Plata, que superó 1-0 a Cerro Porteño en el resultado global

Pedro (derecha), del Flamengo, festeja con su compañero Leo Pereira luego de anotar ante Internacional en un duelo de la Copa Libertadores, realizado el miércoles 20 de agosto de 2025 (AP Foto/Liamara Polli)

Pedro (derecha), del Flamengo, festeja con su compañero Leo Pereira luego de anotar ante Internacional en un duelo de la Copa Libertadores, realizado el miércoles 20 de agosto de 2025 (AP Foto/Liamara Polli)

CIUDAD DE MÉXICO.- on goles de Giorgian de Arrascaeta y Pedro, Flamengo derrotó el miércoles 2-0 a Internacional y logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras su triunfo 1-0 en el partido de ida disputado la semana pasada en Río de Janeiro, el Mengao confirmó su superioridad en este duelo entre cuadros brasileños.

El contrincante de Flamengo en la siguiente fase del certamen será Estudiantes de La Plata, que superó 1-0 a Cerro Porteño en el resultado global.

El martes consiguieron su boleto a cuartos de final Racing Club y Vélez Sarsfield, que se enfrentarán en un duelo entre equipos argentinos. También avanzó Sao Paulo, que conocerá su rival el jueves tras definirse la eliminatoria entre el vigente campeón Botafogo y Liga de Quito (1-0 en la ida).

Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre. Las semifinales están programadas entre el 21 y el 29 de octubre, mientras la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

El comienzo del compromiso realizado en el estadio Beira-Rio, de Porto Alegre se retrasó 20 minutos por el lanzamiento a la cancha de papel picado durante la salida de los jugadores al campo.

Flamengo, tricampeón de la Libertadores, se adelantó a los 27 minutos con un tanto del uruguayo De Arrascaeta, que aprovechó un error de su compatriota Sergio Rochet.

Samuel Lino regateó y se abrió el espacio para firmar el primer remate a puerta del encuentro. Rochet dio rebote y Gonzalo Plata habilitó de cabeza a De Arrascaeta, quien remató de primera en el área chica.

De Arrascaeta se perdió el duelo de ida por acumulación de tarjetas.

Flamengo sacó provecho de la inversión de más de 40 millones de dólares que sirvió para contratar a Samuel Lino y Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), así como a Jorginho (Arsenal), quienes formaron parte del once de Filipe Luis.

Esta fue la tercera victoria en los últimos ocho días del Mengao sobre Internacional, al que también superó 3-1 el domingo anterior por el campeonato brasileño.

Internacional buscó soluciones en el segundo tiempo con el ingreso de los colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero y del ecuatoriano Enner Valencia.

Santos Borré amenazó con un tiro al palo a los 83 minutos.

Pedro puso cifras definitivas a dos minutos del final tras rematar un centro de Luiz Araújo, que desvió levemente Leo Pereira.

Estudiantes iguala sin goles y avanza

Estudiantes de La Plata hizo valer el gol anotado en el partido de ida y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 con Cerro Porteño.

El tanto de penal de Santiago Ascacíbar en los instantes finales del encuentro disputado la semana pasada en Asunción fue suficiente para que el equipo argentino se metiera entre los ocho mejores del torneo.

“No se jugó bien, no pudimos dominar como queríamos, pero se luchó y pasamos al estilo de Estudiantes”, indicó el zaguero Leandro González Pírez.

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, pasó pocos apuros en un compromiso que se disputó en la mitad de la cancha y registró pocas ocasiones para abrir el marcador.

El uruguayo Fernando Muslera, arquero del Pincha, solo tuvo que realizar una atajada, que llegó a los 90 minutos con un disparo lejano de Luis Amarilla.

“Nos da bronca por el penal insólito que cobraron allá”, señaló el portero de Cerro Porteño, Alexis Martín Arias. “La serie fue muy pareja y era para que se definiera en los penales”.

La oportunidad más clara de Estudiantes llegó a los 77 en un tiro de Alexis Castro, que contuvo Martín Arias.