Swiatek supera la falta de ritmo y avanza en el Abierto de Australia

La tenista polaca Iga Swiatek devuelve un revés a la china Yuan Yue durante su partido de primera ronda en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el lunes 19 de enero de 2026. (AP Foto/Aaron Favila)

La tenista polaca Iga Swiatek devuelve un revés a la china Yuan Yue durante su partido de primera ronda en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el lunes 19 de enero de 2026. (AP Foto/Aaron Favila)

MELBOURNE, Australia (AP) — Iga Swiatek sabe que tiene mucho en lo que trabajar en su intento por conquistar su primer título del Abierto de Australia y completar el Grand Slam.

La número 2 del mundo nunca se sintió cómoda en su victoria por 7 -6 (5), 6-3 sobre la china Yuan Yue, la 130 del ranking, en la primera ronda el lunes por la noche.

Novak Djokovic ostenta el récord de 10 títulos en Australia entre sus 24 coronas en los Slams, y sigue acumulando récords.

El serbio de 38 años igualó dos marcas históricas del tenis al comenzar su 21º Abierto de Australia y su 81º torneo de Grand Slam, y añadió otro hito en el último partido de la noche del lunes al firmar su victoria número 100 en el Melbourne Park.

Djokovic se apuntó una victoria de 6-3, 6-2, 6-2 en la primera ronda sobre el español Pedro Martínez para convertirse en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres torneos de Grand Slam.

“Me gusta cómo suena”, dijo. “Centurión es algo que suena bien”.

Swiatek se consagró en Wimbledon el año pasado, añadiendo esa coronación a sus cuatro títulos en Roland-Garros y la victoria en el Abierto de Estados Unidos 2022, por lo que el Abierto de Australia es el único grande que falta en su colección. Ha llegado dos veces a las semifinales.

Yuan jugó sin nada que perder y se puso al frente 5-3, obligando a un cambio de estrategia por parte de Swiatek.

“Estaba un poco oxidada al principio”, dijo. “Muchos altibajos, pero en general tengo cosas en las que trabajar. Me concentraré en eso”.

Del 5-3 abajo en el primer set, la estrella polaca mantuvo un juego de servicio en cero para obligar a Yuan a sacar para el set. Swiatek rompió para igualar y luego, en el desempate, se mantuvo serena y convirtió en su segundo punto de set.

“Comencé un poco tensa. Necesitaba mover las piernas. Ir tras mis golpes. Ser valiente con las decisiones”, dijo sobre el cambio.

“No fue perfecto, pero por eso estoy feliz”, agregó Swiatek, quien solo ha perdido una vez en la primera ronda de un grande. “No es difícil ganar partidos cuando todo va bien. Hoy no fue así, pero pude ganar”.

Swiatek tuvo una preparación de resultados mixtos previo al primer grande del año: perdió sus dos partidos individuales en la United Cup, pero igual aportó para que Polonia obtuviera el título por primera vez.

Una de esas derrotas fue ante la número 3 Coco Gauff, quien también tuvo ciertas dificultades el lunes antes de vencer 6-2, 6-3 a Kamilla Rakhimova 6-2, 6-3 en el partido inaugural en la Arean Rod Laver.

Gauff ha ganado dos títulos de Grand Slam, pero, al igual que Swiatek, nunca ha pasado de las semifinales en el Melbourne Park.

La estadounidense totalizó seis dobles faltas en el primer set contra Rakhimova, pero encontró su ritmo en el segundo. No es un problema nuevo: fijó un récord de 431 dobles faltas en la gira el año pasado, pero es algo en lo que Gauff está trabajando.

“Se limitó al primer set”, dijo Gauff sobre sus problemas con el saque. “Tuve como tres dobles faltas en el primer juego, y una vez que superé ese juego, todo fue bastante tranquilo”.

Amanda Anisimova, la actual número cuatro del ranking y subcampeona en los dos últimos grandes, y la número seis Jessica Pegula ganaron en sets corridos, avanzando junto a Mirra Andreeva (8), Victoria Mboko (17) y Paula Badosa (25).

Adiós

Sofia Kenin, la campeona de 2020, sufrió su quinta eliminación consecutiva en la primera ronda en el Melbourne Park al caer 6-3, 6-2 ante su compatriota estadounidense Peyton Stearns. Emma Navarro (15) perdió en tres sets ante Magda Linette.

Retiros

La australiana Priscilla Hon accedió a la segunda ronda de su grande por primera vez en seis intentos y también ayudó a su oponente Marina Stakusic a salir de la cancha en silla de ruedas después de que la canadiense se desmayó por culpa de severos calambres en las piernas.

Otro jugador canadiense abandonó temprano por calambres. Felix Auger-Aliassime (7mo preclasificado) se retiró de su partido contra Nuno Borges. El portugués lideraba 3-6, 6-4, 6-4 cuando Auger-Aliassime caminó hacia la red para estrechar la mano.

Stan aún puede

Stan Wawrinka comenzó su temporada de despedida en los Slams con una victoria 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4) sobre Laslo Djere. El campeón de 2014 anunció el mes pasado que 2026 será su último año en el circuito de élite.

“Es mi último año. ¡Ha pasado demasiado tiempo desde que estoy regresando!” dijo. “La pasión sigue intacta. Hoy fue increíble. Estoy tan feliz de haber ganado, tengo la oportunidad de jugar una más aquí”.

Daniil Medvedev, tres veces subcampeón del Abierto de Australia y 11mo cabeza de serie, venció a Jesper de Jong por 7-5, 6-2, 7-6 (2) para avanzar junto con el número seis Alex de Miñaur, el número 12 Casper Ruud, el número 13 Andrey Rublev y el 19 Tommy Paul.

Récord de público

Un total combinado de 101.696 aficionados acudieron a Melbourne Park el lunes, superando el récord diario del torneo de 100.763 establecido el domingo.