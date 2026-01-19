Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Tamaulipas el sábado, confirma Américo

El gobernador confió en que durante esta primera visita de la presidenta en 2026 se puedan consolidar proyectos de desarrollo e infraestructura

Américo Villarreal acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Tamaulipas el próximo sábado, como ella misma lo anunció durante la conferencia matutina de este lunes, visita que representará grandes oportunidades de desarrollo para las y los tamaulipecos.

“Lo confirmó ella hoy en la mañana, que va a estar el próximo sábado en la capital, aquí en Ciudad Victoria”, dijo.

En entrevista, tras la ceremonia de honores y la inauguración del Museo Legislativo, el mandatario estatal señaló que en las próximas horas se mantendrá en contacto con la Presidencia de la República para definir los temas a tratar y el esquema de esta gira de trabajo.

Refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum, “seguramente nos vendrá a anunciar algunas de las cosas que hemos estado platicando con ella y de las grandes oportunidades de desarrollo e infraestructura para México y que esto también traiga beneficios para las y los tamaulipecos”.

Villarreal Anaya expresó su satisfacción por los avances que registra Tamaulipas en áreas como salud, educación, mejoras salariales, prestaciones, desarrollo económico e infraestructura, así como en materia de seguridad pública y aseguró que el estado tiene avances consistentes de acuerdo con indicadores nacionales.

El gobernador confió en que durante esta primera visita de la presidenta en 2026 se puedan consolidar proyectos de desarrollo e infraestructura que generen mayores oportunidades para la entidad.