Swiatek sigue en marcha para defender su título en Francia; supera a Gauff en cuartos

PARÍS.— La primera de la clasificación mundial Iga Swiatek sigue en marcha en la defensa de su título del Abierto de Francia al superar por 6-4, 6-2 a Coco Gauff para alcanzar las semifinales el miércoles.

En una revancha de la final del año pasado, Swiatek consiguió otra victoria en sets corridos ante la estadounidense y ahora enfrentará a Beatriz Haddad Maia el jueves, para intentar pelear por su tercer trofeo en el Grand Slam de arcilla.

Gauff, de 19 años, tiene marca de 0-7 ante Swiatek. La estadounidense no ha ganado ningún set ante la número uno del mundo. Swiatek, de 22 años, ganó por 6-1, 6-3 la final del año pasado.

‘Los cuartos de final a veces son los encuentros más difíciles’, admitió Swiatek en la cancha Philippe Chatrier tras su victoria. ‘Aunque es joven, tiene experiencia. Estoy feliz de estar en la semifinal’.

Horas antes, Beatriz Haddad Maia consiguió otra remontada para ganar en el Abierto de Francia y sorprendió por 3-6, 7-6 (5), 6-1 a Ons Jabeur el miércoles para convertirse en la primera mujer brasileña en alcanzar las semifinales de un Grand Slam desde 1968.

La 14ma sembrada, que fue suspendida 10 meses en 2019 por fallar una prueba antidopaje, se sobrepuso a un lento inicio ante la séptima sembrada en la cancha Philippe Chatrier y ahora enfrentará a la ganadora del duelo entre Iga Swiatek y Coco Gauff.

Tras un partido que duró casi cuatro horas para superar a Sara Sorribes Tormo en la cuarta ronda, Haddad Mami ganó sólo uno de sus games de saque en el primer set. Pero en el segundo set salvó los dos puntos de quiebre que enfrentó —ambos en el 11mo game para irse arriba 6-5— y ganó el desempate.

La brasileña de 27 años inició el set decisivo con un doble break para irse arriba 3-0. Después de una frustrada Jabeur lanzó su raqueta al aire después de que envió un fácil revés muy abierto en un punto de quiebre abajo por 4-1. Haddad Mami ganó el game y sacó para partido. Después de que el derechazo de Jabeur salió demasiado largo en el segundo punto de match puso sus manos sobre su cachucha incrédula por lo que había sucedido.

‘Tuve que ser paciente. Es una de las mejores jugadoras del mundo’, reconoció Haddad Maia en la cancha. ‘No es fácil enfrentarla. A veces es engañosa’.

La tunesina Jabeur, quien fue finalista en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos el año pasado, utilizó los drop shots efectivos al inicio del encuentro, pero al final cometió más errores no forzados (42) que tiros ganadores (38).

‘Siempre creí que el encuentro sería largo’, agregó Haddad Maia. ‘Esa fue la clave’.

Haddad Maia es la primera brasileña que alcanza las semifinales de Roland Garros en la era abierta. Maria Bueno llegó a esta instancia en el Abierto de Francia 1966 y a las semis del U.S. Open 1968.

La victoria en la cuarta ronda de Haddad Maia ante Sorribes Torno por 6-7 (3), 6-3, 7-5 fue el encuentro más largo de la WTA este año —de 3 horas y 51 minutos.

Tras fallar una prueba antidopaje en 2019, la brasileña argumentó que había estado tomando suplementos. La Federación Internacional de Tenis aceptó la explicación y dijo que ‘no tenía culpa significativa o fue negligente con su violación’, pero que la suspensión era obligatoria.