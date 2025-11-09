Suspensión judicial retrasa pagos del programa SNAP y deja a millones sin ayuda alimentaria

La Corte Suprema pausó una orden que obligaba a financiar los beneficios de noviembre, afectando a familias que dependen del apoyo federal para comprar alimentos

El voluntario Bruce Toben empaca comestibles durante un reparto de alimentos de emergencia del Programa de Alimentos Mitzvah de la Federación Judía de Filadelfia, en Filadelfia, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

WASHINGTON.- Los residentes de algunos estados de Estados Unidos podrán comprar el sábado alimentos con las prestaciones del programa SNAP, financiado por el gobierno federal, mientras que en otros seguían esperando la ayuda alimentaria correspondiente a noviembre, que se ha retrasado debido a una prolongada batalla legal por el cierre del ejecutivo en Washington.

En un primer momento, el gobierno del presidente Donald Trump dijo el mes pasado que no financiaría los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para noviembre debido a la paralización del ejecutivo. Desde entonces, las idas y vueltas han exacerbado la incertidumbre para casi uno de cada ocho estadounidenses que reciben mensualmente la ayuda del SNAP para gastar en supermercados y mercados de agricultores.

Algunos estados comenzaron a emitir el viernes los cheques mensuales completos a los beneficiarios del SNAP, un día después de que un juez federal ordenó a la Casa Blanca que proporcionara los fondos para financiarlos.

Pero el viernes por la noche, la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson pausó temporalmente esa orden para permitir que un tribunal de apelaciones decidiera acerca de una suspensión más duradera. Jackson intervino porque se encarga de los asuntos de emergencia desde Massachusetts.

La orden de la Corte Suprema no detuvo la distribución de pagos en al menos algunos estados, pero millones de estadounidenses que dependen del SNAP todavía están en el limbo.

¿Cómo afrontan la situación los beneficiarios del SNAP?

Casi 42 millones de estadounidenses reciben prestaciones del SNAP —antes llamadas cupones de alimentos— para ayudarles a comprar comestibles. La mayoría tiene ingresos que están por debajo del umbral de pobreza, que está en aproximadamente 32.000 dólares anuales para una familia de cuatro miembros.

Una persona puede recibir al mes una ayuda alimentaria máxima que ronda los 300 dólares —que llega a casi 1.000 dólares en el caso de una familia de cuatro— aunque muchos perciben una cantidad menor según una fórmula que toma en consideración sus ingresos.

La demora en los pagos ha provocado un repunte en los pedidos a bancos de alimentos y despensas en todo el país, así como largas filas para comidas gratuitas o repartos en autoservicio.

Algunos estados han destinado fondos de emergencia a los bancos de alimentos para ayudarles a responder a la creciente necesidad. Además, hay estados que usan sus propios fondos para financiar pagos directos a los beneficiarios mientras el programa federal está en el limbo.

El fin de semana, algunos beneficiarios del programa acudieron a las redes sociales para pedir consejos sobre cómo estirar sus prestaciones, y algunos informaron que recibieron mucho más de lo que se les debía, mientras que otros obtuvieron solo unos pocos dólares.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai, reconoció que más de 190.000 familias de ese estado recibieron solo 16 dólares o menos, después de que el estado pausara el pago completo de beneficios tras la orden de la Corte Suprema.

¿Dónde se han recibido ya las prestaciones?

El hecho de que los beneficiarios del SNAP hayan recibido o no el dinero en sus tarjetas de transferencia electrónica del programa depende de dónde vivan.

En Hawai, Oregon y Wisconsin, las autoridades se movilizaron rápidamente después de que un juez ordenó el pago completo de las ayudas el jueves para instruir a sus proveedores de transferencia electrónica de prestaciones (EBT, por sus siglas en inglés) que procesasen la totalidad de los pagos.

“Actuamos con rapidez una vez que lo verificamos todo”, dijo a The Associated Press Joseph Campos II, subdirector del Departamento de Servicios Humanos de Hawai.

La gobernadora de Oregon, la demócrata Tina Kotek, indicó que los empleados estatales “trabajaron toda la noche” para emitir las ayudas completas correspondientes a noviembre “y garantizar que cada familia de Oregon que depende del SNAP pudiera comprar comestibles” durante el fin de semana.

Autoridades de California, Kansas, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington también confirmaron que algunos beneficiarios recibieron el viernes sus pagos completos para el mes.

El gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, señaló que los más de 250.000 hogares a los que no les llegó el pago mensual habitual en la primera semana de noviembre, recibieron el monto completo el viernes. Los demás lo harán en las fechas previstas más adelante este mes, si los pagos no se ven bloqueados por los recursos legales.

Funcionarios de Colorado confirmaron el sábado que alrededor de 32.000 beneficiarios del estado habían recibido sus beneficios mensuales completos antes de que se emitiera la orden de la Corte Suprema. Más de 560.000 beneficiarios más siguen esperando.

La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, dijo que medio millón de beneficiarios en su estado también recibieron sus prestaciones, después de que se realizara un pago previamente programado el sábado por la mañana. Se prevé que medio millón más de residentes reciban sus prestaciones la próxima semana.

En Rhode Island, alrededor de 79.000 hogares recibieron sus prestaciones completas, dijo el gobernador demócrata Dan McKee, agregando que su equipo “trabaja durante el fin de semana” para ayudar a abordar lo que describió como una crisis.

“El presidente ha generado un caos para los estados de todo el país de forma intencionada, jugando con la capacidad de las personas para alimentar a sus familias, utilizando el hambre como arma y manipulando a los estadounidenses. Es inhumano”, dijo el mandatario estatal.

La Casa Blanca dijo en un documento legal presentado ante la Corte Suprema que “no hay un mecanismo listo para que el gobierno recupere esos fondos” que ya se han distribuido.

¿Cuánto tendrán que esperar los residentes en otros lugares?

Antes de la suspensión ordenada por Jackson, Nueva York apuntó que los pagos deberían comenzar el domingo. Nueva Hampshire, por su parte, dijo que lo harían durante el fin de semana.

Y Arizona, Connecticut y Minnesota habían dicho que las prestaciones estarían disponibles en los próximos días.

Pero sigue sin estar claro si los beneficiarios recibirán ese dinero en sus tarjetas EBT.

Al parecer, para los residentes de algunos otros estados, la espera se alargaría hasta la próxima semana. Numerosos funcionarios estatales señalaron que habían estado esperando más indicaciones del Departamento de Agricultura, encargado de la gestión del SNAP.

¿Qué ha retrasado los pagos de noviembre?

Ante el cierre del gobierno federal, la Casa Blanca anunció en un primer momento que no habría prestaciones disponibles en noviembre. Después de que dos jueces dictaminaran que no podían cancelarse por completo, el gobierno federal apuntó que usaría un fondo de reserva de emergencia con más de 4.600 millones para abonar beneficios parciales en noviembre.

Un juez dijo el jueves que no era suficiente y ordenó que se destinasen otros fondos para el pago mensual completo. La Casa Blanca recurrió y pidió a una corte de mayor rango que suspendiera cualquier orden que requiriera gastar más dinero del disponible en el fondo de contingencia. Esto provocó la suspensión temporal decretada por Jackson el viernes por la noche.