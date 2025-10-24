El Dólar
Suspende Alaska Airlines vuelos por falla tecnológica en sus sistemas operativos

La aerolínea impuso una detención temporal y pidió a usuarios verificar itinerarios, afectando operaciones junto a Horizon Air, mientras Hawaiian Airlines mantiene servicio normal

Un avión de Alaska Airlines en el hangar de la aerolínea, el 10 de enero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, en Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)
AP

SEATTLE.- Una falla tecnológica obliga a Alaska Airlines a mantener en tierra sus aviones, informó la aerolínea el jueves.

La compañía indicó en la red social X que impuso una “parada temporal” de vuelos. Recomendó a los pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

“Ofrecemos disculpas por los inconvenientes”, expresó la compañía.

La aerolínea no respondió de momento a un correo electrónico en busca de más información.

La falla afectó los vuelos de Alaska Air y Horizon Air.

Hawaiian Airlines, que fue adquirida por Alaska Air Group el año pasado, afirmó que sus vuelos operan según lo programado.

Alaska Airlines mantuvo todos sus vuelos en tierra en julio pasado durante unas tres horas debido a la falla de un componente crítico en un centro de datos.

No es la primera vez que problemas informáticos interrumpen los vuelos en la industria, aunque la mayoría de las veces las interrupciones son solo temporales.

