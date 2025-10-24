Rescata Universidad de Chile empate agónico ante Lanús en semifinal sudamericana

Un penal convertido al minuto 90+9 selló la igualdad 2-2 en Santiago, tras incidentes externos y un doblete rival que deja la serie abierta rumbo al duelo de vuelta

SANTIAGO.- Con un gol de penal de Charles Aránguiz cuando se jugaban nueve minutos del tiempo agregado, Universidad de Chile igualó el jueves 2-2 con Lanús en el partido de ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

Aránguiz coronó en el tramo final del encuentro la reacción del equipo chileno, que comenzó con la anotación de Lucas Di Yorio a los 63.

Lanús se había adelantado en el primer tiempo con un doblete de Rodrigo Castillo.

El encuentro se disputó a puerta cerrada en el estadio Nacional, de Santiago, debido a la sanción que pesa sobre el cuadro azul por los choques violentos que protagonizaron sus aficionados en el encuentro de vuelta por los cuartos de final contra Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.

Antes del compromiso, el autobús que trasladaba a Lanús fue atacado con piedras y otros objetos contundentes en las cercanías del recinto de Ñuñoa. El vehículo presentó varios vidrios rotos, pero ningún miembro del club argentino resultó lesionado.

El jugador de Lanús Eduardo Salvio publicó en su cuenta de Instagram un video en el que mostró una de las piedras que penetró al autobús.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable! ¿Hasta que no maten un jugador no van a cambiar?”, señaló en un texto adjunto.

Tras la agresión, la policía local dispersó a los hinchas del cuadro chileno y se convocó una reunión de urgencia con la presencia de dirigentes del club y la CONMEBOL para garantizar la seguridad del conjunto granate.

En la otra llave de semifinales, Liga de Quito y Atlético Mineiro igualaron el martes 1-1.

Las revanchas se jugarán la próxima semana, mientras la final de torneo está pautada para el 21 de noviembre en Asunción.

Más tarde se enfrentaban Liga de Quito y Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El miércoles, Flamengo venció 1-0 a Racing Club en el otro cruce del máximo certamen regional.

Lanús se sacudió el dominio inicial de Universidad de Chile y sorprendió a los 25 minutos tras un error entre los zagueros Fabián Hormazábal y Franco Calderón, que aprovechó Castillo para robar y anotar con un tiro por elevación desde más de 30 metros.

Antes de la media hora, Castillo firmó su doblete tras un internada de Salvio por la banda derecha ante la pasividad de la zaga de los anfitriones.

En la segunda parte, Di Yorio descontó para Universidad de Chile sólo dos minutos después de ingresar a la cancha como recambio.

En el descuento, el árbitro brasileño Anderson Daronco señaló como pena máxima una mano de Agustín Cardozo en la disputa de un balón aéreo dentro del área.

Tras cuatro minutos de protestas de los jugadores de Lanús, que provocaron las amonestaciones de Carlos Izquierdoz y el arquero Nahuel Losada, Aránguiz cobró con precisión y decretó el empate que deja la llave abierta para el partido de vuelta.