‘Supergirl’ cuelga la capa en la sexta temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales la protagonista de Supergirl, Melissa Benoist, anunció que la próxima sexta temporada de la serie será la última.

Según Variety ésta fue una decisión conjunta de CW y los productores Warner Bros, esta noticia llega casi exactamente cuatro meses después del final de la temporada cinco.

La producción de la sexta temporada de Supergirl está programada para comenzar a finales de este mes, y los escritores ya han comenzado a desarrollar historias para los últimos 20 episodios, según las fuentes.

La serie debutó originalmente en CBS en octubre de 2015, antes de pasar a CW desde la temporada 2 en adelante.

“Estoy muy emocionada de que podamos planificar la conclusión de este viaje increíble y no puedo esperar a que vean lo que tenemos reservado. Prometo que haremos una última temporada increíble.

“Me quedaría corta al decir que ha sido un honor encarnar a este personaje icónico. Ver el increíble impacto que ha tenido el programa en las jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y, con humildad, ella también ha tenido ese impacto en mí.”, escribió Benoist en Instagram.

A finales del año pasado la actriz reveló en un emotivo video que ella era una sobreviviente de violencia doméstica y que anteriormente estuvo en una relación abusiva, lo que, según ella, tuvo impactos en su trabajo.

“Ella me enseñó una fuerza que no sabía que tenía, a encontrar esperanza en los lugares más oscuros y a que somos más fuertes cuando estamos unidos”, agregó.

— Melissa Benoist (@MelissaBenoist) September 22, 2020