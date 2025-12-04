Supera San Antonio a Orlando con cierre decisivo de Fox y bloqueo final de Kornet

Los Spurs hilvanaron otro triunfo pese a la ausencia de Wembanyama, mientras Orlando sufrió su tercera derrota reciente

Luke Kornet (7), de los Spurs de San Antonio, celebra con sus compañeros de equipo después de bloquear un tiro de Franz Wagner, del Magic de Orlando, para ganar el partido de baloncesto de la NBA del miércoles 3 de diciembre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)

ORLANDO, Florida.- Luke Kornet bloqueó la bandeja de último segundo de Franz Wagner, De’Aaron Fox anotó 31 puntos y los Spurs de San Antonio vencieron 114-112 al Magic de Orlando la noche del miércoles.

Fox anotó los últimos diez puntos de los Spurs, los últimos en dos tiros libres con 1,4 segundos restantes después de una falta de Jonathan Isaac de Orlando. Orlando pasó el balón a Wagner bajo el aro, pero Kornet lo desvió fuera de los límites cuando sonó la bocina, su tercer tiro bloqueado del juego.

San Antonio ha ganado siete de nueve con Victor Wembanyama fuera por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Wagner lideró a Orlando con 25 unidades. Jalen Suggs agregó 24 tantos y tres robos antes de salir por faltas con 25,6 segundos restantes. Desmond Bane, que venía de dos juegos consecutivos de 37 puntos, terminó con 14 y seis asistencias después de encestar dos tiros importantes en el tramo final.

Fue la tercera derrota del Magic en diez juegos desde que perdieron a Paolo Bancherro por una distensión en la ingle.

Dylan Harper salió de la banca de San Antonio con 16 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, y Devin Vassell tuvo 15 unidades y seis rebotes.

Fox tuvo siete de las 19 pérdidas de balón de los Spurs.