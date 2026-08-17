Supera brote de ébola 2 mil 300 muertes en Congo

Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole)

Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole)

BUNIA, Congo.- Un brote de ébola que se ha expandido rápidamente en la República Democrática del Congo ha cobrado la vida de más de 2.300 personas, convirtiéndose en el más mortífero que se haya registrado en la nación centroafricana.

El brote, que se desarrolla en una de las regiones más vulnerables del país, es el de crecimiento más acelerado del que se tenga registro, con 4.945 casos, incluidos 2.325 decesos, según datos gubernamentales.

Se trata del 17.º brote en el Congo, y el número de muertos ha rebasado el brote registrado entre 2018 y 2020, cuando se registraron 3.481 infecciones y 2.299 fallecimientos.

Los datos más recientes revelan 101 nuevos casos y 33 muertes reportadas en las 24 horas anteriores. Más de 1.000 personas se han recuperado, mientras que 730 permanecen hospitalizadas o en aislamiento.

El brote ha infectado y matado a más personas, y a mayor velocidad, que cualquier otro en la historia. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que va camino de superar el brote de ébola de 2014-16 en África occidental, el más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes.

Trish Newport, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), señaló que la limitada participación comunitaria en el brote sigue siendo un desafío clave.

“La comunidad necesita estar al tanto del brote”, dijo a The Associated Press, añadiendo que la gente “necesita participar en la respuesta, y necesita saber cuáles son los signos y síntomas y qué hacer si se enferman. Y esto no está ocurriendo actualmente en todos y cada uno de los lugares donde hay casos de ébola”.

A partir del primer caso confirmado, el brote alcanzó los 2.000 decesos casi tres veces más rápido que en el brote de 2014-16.

Algunas familias han perdido hasta 15 de sus integrantes en la provincia de Ituri, epicentro del brote, explicó Newport.

“Necesitamos extendernos rápidamente para poder evitar que ocurran más muertes, que más familias y comunidades se vean afectadas”, añadió.

No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, responsable del brote actual en seis provincias del este de Congo. Los ensayos para esos productos siguen en curso en Ituri.

La mayoría de los nuevos casos y muertes se reportan fuera de las personas que están siendo monitoreadas. Entre los desafíos también figuran las huelgas de algunos trabajadores de salud por falta de pago, el enojo de comunidades traumatizadas, el mal estado de las carreteras que dificulta llegar a todos los territorios afectados y la desinformación que sostiene que el ébola no es real.

La OMS advirtió durante el fin de semana que el brote aún avanza a un “ritmo excepcional”, por delante de los esfuerzos para rastrearlo, y señaló que alcanzó un récord semanal de 579 casos y 304 muertes en la semana anterior.

“La ampliación sustancial de las actividades de respuesta está en marcha para adelantarse al brote”, señaló la agencia.

Los expertos creen que el virus se propagaba en la ciudad minera de Mongbwalu desde febrero — meses antes de que las autoridades declararan el brote, el 15 de mayo.

El jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció el viernes la asignación de 30,5 millones de dólares adicionales y el despliegue de 20 integrantes más del personal para ayudar a la respuesta.

“Esto es una llamada de atención”, afirmó Fletcher. “Necesitamos rapidez, escala y solidaridad antes de que este virus se nos adelante aún más”.