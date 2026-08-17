Ignora conductor luz roja de semáforo y provoca choque en crucero

La colisión entre un Honda y una Kia dejó daños materiales, pero ninguna persona lesionada

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que el accidente se originó por la falta de precaución del conductor del Honda Accord. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que el accidente se originó por la falta de precaución del conductor del Honda Accord. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente registrado en el cruce de la calle Laguna Madre y la avenida Monterrey dejó daños materiales y ninguna persona lesionada, luego de que uno de los conductores presuntamente no respetara la luz roja del semáforo.

En el percance participaron un Honda Accord modelo 2009, conducido por Johann Armando, de 22 años, y una Kia Sorento modelo 2014, al volante de la cual se encontraba Erika, de 18 años.

De acuerdo con el informe, el Honda Accord circulaba de oriente a poniente por la calle Laguna Madre y, al llegar al cruce con la avenida Monterrey, no detuvo su marcha pese a que el semáforo le marcaba luz roja.

En ese momento, la Kia Sorento se desplazaba de sur a norte por la avenida Monterrey y tenía luz verde a su favor, por lo que continuó su trayectoria hasta impactarse contra el vehículo Honda.

Tras la colisión, ambos conductores fueron valorados en el lugar y reportados en condición normal. No se registraron personas lesionadas ni fue necesario trasladar a alguno de los involucrados a un hospital.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que el accidente se originó por la falta de precaución del conductor del Honda Accord.

Finalmente, ambas unidades fueron trasladadas al corralón mientras se realizan los procedimientos correspondientes por los daños materiales ocasionados en el percance.