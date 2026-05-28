Supera Acereros a Tecos 2 por 0 y asegura serie en la frontera

Anotaciones solitarias en la segunda y cuarta entradas le dieron a la ‘Furia Azul’ su 8va. serie de la campaña, tercera consecutiva

Laredo, Tx.- En un juego de pocas alternativas para las ofensivas, donde la serpentina y la buena defensa salieron a relucir por ambas escuadras, la noche de este miércoles en el Uni-Trade Stadium Acereros de Monclova triunfó 2 carreras por 0 sobre Tecos de los Dos Laredos, asegurando así su octava serie de la Temporada 2026.

El duelo de abridores zurdos se relacionó enteramente con el resultado de este juego. Jake McSteen (4-3, 5.74) triunfó por segunda ocasión en el año ante los emplumados con línea de 5.0 entradas, tres imparables, una base por bolas y cinco abanicados. Por los de casa, Andrew Parrish (2-4, 7.71) cayó en su presentación aceptando una carrera limpia y otra sucia en 4.0 innings en los que se mantuvo, donde toleró cinco hits, ponchó a cinco rivales y otorgó par de pasaportes.

Con dos ponches y dos bases por bolas en el noveno acto, el diestro Ryley Gilliam logró su octavo rescate en igual número de chances al dominar con out forzado al bateador emergente y recién llegado Warming Bernabel para culminar la jornada.

Acereros (20-15) se adelantó en el segundo rollo al fabricar la carrera de la quiniela con imparables consecutivos de Balbino Fuenmayor y Rodolfo Amador luego de un tercio ante Andrew Parrish. Después de entregar en bola ocupada el segundo out, y con Fuenmayor ya por la antesala, Juan Mora salió al robo de la segunda base, lo que fue aprovechado por Fuenmayor para avanzar al plato vía tiro erróneo del catcher Francisco Córdoba a la intermedia.

El 2-0 visitante tuvo como protagonista de nueva cuenta a Balbino Fuenmayor en la cuarta entrada. Iniciando la tanda ante el abridor emplumado Andrew Parrish, se volaba la barda del jardín izquierdo para darle a la pizarra su última modificación.

Por Tecos (17-18) los momentos de mayor peligro a la ofensiva llegaron en el segundo inning con par de hits que no se pudieron materializar, y en la novena tanda con pasaportes consecutivos de parte del cerrador Ryley Gilliam.

Diego Hernández (2.0IP, 3H, 1K), Jonathan Haab (1.0IP, 1K), Michael Gomez (1.0IP, 1H) y Ryan Hendrix (1.0IP) relevaron por los Binacionales. Por la visita lo hicieron los dominicanos zurdos Deivy Cruz (1.0IP, 1H, 2K, HLD) y Estalin Ortiz (1.0IP, 2K, HLD), así como su paisano, el diestro Iván Armstrong (1.0IP, 1H, 3K, HLD).

Este jueves 28 de mayo la serie culminará con el último juego a celebrarse en el Uni-Trade Stadium, a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos). Daniel Mengden (2-0, 2.40) enfrentará al visitante Jorge Tavárez (1-2, 3.98) en duelo de abridores derechos.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MVA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9 0 TECOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

PG: Jake McSteen (4-3, 5.74); PP: Andrew Parrish (2-4, 7.71); SV: Ryley Gilliam (8, 3.52); HR: Balbino Fuenmayor 1 (MVA).