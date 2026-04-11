Suma Tamaulipas 23 casos de dengue este año

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Salud reforzó las acciones de prevención y combate al dengue, aplicando recursos por el orden de los 714 mil 657 pesos en el primer trimestre del año, informó Adriana Marcela Hernández Campos.

La secretaria de Salud precisó que, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se intensificaron las acciones para proteger a la población: se abatizaron 318,946 casas, se nebulizaron 14,354 hectáreas con vehículos pesados y se fumigaron 1,842 viviendas.

Como parte de las acciones contra el mosquito transmisor del dengue y con la colaboración de la población, se realiza la eliminación de criaderos y la descacharrización para evitar la reproducción del vector, comentó la titular de Salud.

A la fecha, Tamaulipas registra 23 casos de dengue confirmados por laboratorio, de los cuales 9 corresponden al municipio de El Mante, 8 a Ciudad Madero, 2 a Reynosa, 3 a Tampico y 1 a Ciudad Victoria.

Exhortó a la población a eliminar los objetos que almacenen agua y aplicar la estrategia “tapa, voltea y tira” para evitar la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Al registrarse las primeras lluvias de este año, refirió que existe el riesgo de un repunte de casos si no se mantienen las medidas necesarias para evitar la presencia del mosquito; para ello, es necesaria la participación ciudadana y reforzar las acciones de prevención.

La Secretaría de Salud, en coordinación con IMSS-Bienestar, trabaja con las autoridades municipales para activar acciones preventivas y atender de manera oportuna cualquier caso de dengue que se llegue a presentar, evitando complicaciones en la salud de los pacientes.