Destaca Américo fortalezas de Matamoros y anuncia nuevo puente del libramiento Portes Gil

El mandatario estuvo presente en el informe del alcalde Alberto Granados y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó esta obra

José Alberto Granados Favila, presidente municipal de Matamoros, destacó que Américo Villarreal es un aliado cercano y comprometido con el bienestar de todos. [Agencias]

José Alberto Granados Favila, presidente municipal de Matamoros, destacó que Américo Villarreal es un aliado cercano y comprometido con el bienestar de todos. [Agencias]

Matamoros, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció que el municipio de Matamoros tiene una posición privilegiada, tiene industria, campo, energía, comercio exterior y el Puerto del Norte es ahora una realidad, por lo que el compromiso del Gobierno del Estado es hacer que todas esas fortalezas se traduzcan en bienestar.

Al asistir al Segundo Informe del alcalde, José Alberto Granados Favila, y luego de recibir el documento que constata las acciones y avances en este municipio, Américo Villarreal dio a conocer que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, está autorizado para 2027 un nuevo puente del libramiento Portes Gil que había solicitado el presidente municipal.

Apuntó que entre 2022 y 2026, los recursos de origen estatal y federal para Matamoros alcanzaron los 12,199 millones de pesos en inversión social y obra pública, mientras que los programas para el bienestar representan una derrama anual que pasó de 973 millones de pesos en 2022 a más de 2,926 millones en el 2026, un crecimiento superior al 200 por ciento, para 84 mil matamorenses.

Mencionó que las obras de agua y saneamiento han sido una prioridad y también se está mejorando la movilidad con pavimentación, rehabilitación y bacheo, además de que hay una obra especialmente importante en el sector salud, como lo es el nuevo Hospital General doctor Alfredo Pumarejo.

A este esfuerzo, agregó, se suman más de 810 millones de pesos en programas estatales estratégicos en materia de alimentación y apoyo educativo, con 244,000 paquetes de útiles escolares y 13,752 becas, y mediante el DIF Tamaulipas, se entregan más de 5 millones de raciones de desayunos escolares y más de 32,000 despensas.

“Me da mucho gusto siempre venir a Matamoros, porque aquí siempre vimos en esta cuarta etapa de la transformación gente que estaba sumada a este esfuerzo que tuvieron desde un inicio, este despertar de conciencia para decir que el centro del quehacer de los gobiernos debe estar en la persona, en buscar la oportunidad de bienestar, de una justicia distributiva y que todos podamos vivir en mejores condiciones”, mencionó.

El gobernador hizo mención del desarrollo del Puerto del Norte, cuya primera etapa está concluida y operativa y que se convertirá en el puerto de abastecimiento de la explotación por primera vez en México del tercer campo más importante a nivel mundial para sacar petróleo de aguas profundas y ultraprofundas.

Por su parte, José Alberto Granados Favila, presidente municipal de Matamoros, destacó que Américo Villarreal es un aliado cercano y comprometido con el bienestar de todos y aseguró que su asistencia a este informe honra al pueblo de Matamoros y confirma la relación de colaboración que existe entre el gobierno del estado y el gobierno municipal.

“Gracias por escuchar las necesidades de nuestro municipio, por invertir y apoyar proyectos que están fortaleciendo la infraestructura y ampliando las oportunidades de nuestro municipio”, mencionó.

De manera especial, agradeció la visión y determinación del gobernador para poner en marcha el Puerto del Norte, un proyecto histórico que abre nuevas posibilidades a la industria, el comercio, la logística y la generación de empleos para toda esta región.

“Lo hemos dicho, lo hemos dicho fuerte y claro: nuestro gobernador vino a hacerle justicia, no solamente a este municipio Matamoros, a Tamaulipas; vino a hacerle justicia al Puerto del Norte. Muchas gracias, gobernador, por ese gran empeño que usted tiene para nuestro estado”, expresó.

Granados Favila también manifestó su reconocimiento a la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, por su respaldo permanente a las familias de Matamoros y por su presencia cercana a quienes se enfrentan a condiciones vulnerables.

“Su apoyo a través de los programas Lazos de Bienestar, sus acciones en las comunidades y el trabajo del Centro de Rehabilitación Integral demuestran que donde vuela el colibrí el amor se transforma en acciones”.

Al dar lectura a su informe, mencionó que su segundo año al frente de la administración municipal fue el año de la certeza y los problemas y rezagos de la ciudad dejaron de normalizarse y se comenzó a enfrentarlos con orden, inversión, presencia, resultados.

“En Matamoros hay decisiones, hay trabajo y hay resultados”, afirmó.

Luego de cinco días de su recorrido para acompañar a las y los presidentes municipales en sus informes, el gobernador estará este martes 8 de septiembre en los municipios de San Fernando y Méndez.