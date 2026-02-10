Suiza y Países Bajos brillan en inicio de Juegos Milán-Cortina

Franjo von Allmen y su compañero suizo Tanguy Nef celebran tras ganar la medalla de oro en el descenso combinado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

CORTINA D’AMPEZZO, Italia.- El esquiador suizo Franjo von Allmen ganó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el fin de semana, y añadió otra en el tercer día.

Está siendo un debut olímpico notable para Von Allmen, quien se asoció con Tanguy Nef para ganar el descenso combinado por equipos el lunes en el debut olímpico del evento.

A diferencia del sábado, cuando se adjudicó el oro en solitario, von Allmen necesitó algo de ayuda dos días después.

El equipo Suiza-2 estaba en el cuarto lugar después de la carrera de Von Allmen, pero Nef recuperó un déficit de 0,42 segundos en un curso de slalom con surcos en la pista de Stelvio para registrar un tiempo combinado de 2 minutos y 44,04 segundos.

El equipo Suiza-1 compuesto por Marco Odermatt y Loic Meillard empató por la plata con el equipo Austria-1 de Vincent Kriechmayr y Manuel Feller. Ambos equipos terminaron 0,99 segundos detrás.

Jake Paul observa a su prometida Jutta Leerdam ganar el oro

Los Países Bajos ganaron su primer oro de los Juegos de Milán-Cortina, ayudados por un poco de poder estelar.

La patinadora de velocidad Jutta Leerdam atrapó el oro de los 1.000 metros femeninos frente a su prometido, el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul.

Después de asegurar el oro, Leerdam se detuvo cerca de las gradas para lanzar besos hacia Paul.

Fue un 1-2 para los Países Bajos debido a que Femke Kok le dio la plata a la nación amante del patinaje de velocidad. La japonesa Miho Takagi, quien defendía el título, se llevó el bronce.

Gremaud vuelve a negar a Gu

Mathilde Gremaud retuvo su título olímpico de freeski slopestyle, negando a Eileen Gu una medalla de oro por segunda cita olímpica consecutiva.

Y una vez más, fue por el margen más estrecho.

Gremaud ganó la final con una puntuación de 86,96 en su mejor de tres saltos, mientras que Gu se llevó la plata detrás de su rival suiza con su mejor esfuerzo de 86,58.

Ese es un margen de 0,38. Hace cuatro años en Beijing la diferencia fue de 0,33.

Gremaud, quien también tiene una plata y un bronce olímpica lo describió como “la mejor carrera hasta ahora de mi vida”.

La canadiense Megan Oldham se llevó el bronce.

Gu, la figura más conocida en la disciplina, tiene dos oportunidades más de medalla de oro: en big air y halfpipe.

Más tarde el lunes, la snowboarder japonesa Kokomo Murase ganó el big air femenino. La austriaca Anna Gasser terminó octava, quedándose corta en su intento de convertirse en la primera snowboarder en ganar tres medallas de oro olímpicas consecutivas.

Lesión de Marie-Philip Poulin empaña victoria de Canadá en hockey femenino

Canadá y Estados Unidos se enfrentarán en el muy anticipado partido de la ronda preliminar tras grandes victorias.

Y una lesión significativa.

Caroline Harvey y Joy Dunne anotaron cada una un gol y dos asistencias en la victoria de Estados Unidos por 5-0 sobre Suiza. Las estadounidenses quedaron 3-0.

Canadá, que defiende el título, respondió venciendo 5-1 a Chequia, pero su capitana Marie-Philip Poulin salió cojeando en el primer período y no regresaó No estaba claro si Poulin estaría disponible para jugar contra Estados Unidos el martes.

Las estadounidenses perdieron ante Canadá en la final olímpica en 2022, pero son las campeonas mundiales defensoras y han ganado sus últimos seis encuentros.

Estados Unidos y Suecia alcanza la final de curling en dobles mixtos

La final de dobles mixtos en curling quedó servida: Estados Unidos se enfrentará a Suecia por el oro el martes.

Korey Dropkin y Cory Thiesse garantizaron a Estados Unidos su primera medalla olímpica en el evento mixto con una victoria 9-8 sobre el campeón defensor Italia en las semifinales.

Los hermanos suecos Isabella y Rasmus Wranå vencieron a la pareja británica de Jennifer Dodds y Bruce Mouat 9-3 en una paliza que terminó después de siete ends. Dodds y Mouat eran los favoritos.

Error perjudica las posibilidades de medalla de oro de Madison Chock y Evan Bates

Un pequeño error podría tener grandes consecuencias para Madison Chock y Evan Bates en su intento por el oro en danza sobre hielo.

Los tres veces campeones mundiales de Estados Unidos cometieron un error menor en su paso de patrón en la danza rítmica, y eso los dejó detrás de los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron de cara a la danza libre el miércoles por la noche.