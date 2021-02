Sufre banda Slo Blow revés del destino

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo un revés sufrió Slo Blow el año pasado, no sólo con la pandemia y la parálisis posterior en la escena de la música en vivo, sino también por el inesperado deceso de Tavo, guitarrista.

Luego de unos meses de inactividad, el grupo decidió darle continuidad a su proyecto y hace apenas unos días, la banda integrada por Manuel Suárez (Guillotina), Levith Vega (El Haragán y Cía.) y Yahir Vega (Radio Kaos) dio a conocer “Rock N Roll”, el primer sencillo y video de su EP de debut, Revés.

“Vivimos un año muy complejo. El 2020 fue, definitivamente, caótico y un revés para muchos de nosotros. Iniciamos con todo en noviembre del 2019, en un momento de tener mucha energía, de concentrarnos en el rock and roll, que no está teniendo mucha exposición ahora. Hicimos palomazos y salió una canción, luego otra, y así hicimos cuatro.

“Pero en enero del año pasado, cuando estábamos terminando de grabarlo, desafortunadamente perdimos a Tavo (quien murió de un infarto fulminante) y se nos fue la pila. A finales del año pasado lo retomamos y dijimos ‘tiene que salir, sí, por Tavo’. Es un homenaje a él, no podíamos dejarlo guardado y por eso le seguimos”, relató Suárez, en enlace telefónico.

Entre el bombardeo de música urbana que vive Latinoamérica, que ha acaparado espacios en detrimento de la balada, del dance y del rock, Slo Blow confía en que conseguirá atrapar la atención de un público ávido de sorpresas y buenas nuevas, ya sea por mostrar el último trabajo en el que participó el guitarrista de Resorte o por su imperiosa necesidad de marcar una distancia con las modas.

“Dejó todo listo, bueno, casi todo listo. Los arreglos quedaron casi al cien por ciento, un 98. Poco después de que grabáramos me dijo que quería repetir sólo algunas cosas, que quería modificar algunos arreglos. Él incluso canta el segundo sencillo del EP, que estrenaremos en unos meses, se llama ‘Diablo'”, reveló el músico.

Definido por su líder y cofundador como un rock and roll en español muy crudo y honesto, lo que muestra Slo Blow es algo totalmente visceral, sentimental, desde las entrañas, que, lejos de saberse planeado o confeccionado para que vaya acorde a algoritmos o planes de mercadotecnia, es simplemente un gusto que se dan.

“Orgánico, muy genuino así lo veo”.

Y hace énfasis en su visión del rock hoy en día y por qué es importante que quien lo desee se dé tiempo y espacio para escucharlo.

“El rock dominó el panorama de la música durante décadas y décadas. Estamos en la época en la que, efectivamente, no es el tipo de música predominante con la gente, pero tampoco es de la menor. Hay gran nivel, y si te fijas, hay un mismo número de escuchas de Bad Bunny que con AC/DC, Queen o Foo Fighters, ellos no cantan mal las rancheras.

“Lo que hace falta es que haya algo que pegue con las nuevas generaciones, no creo que sea muy difícil, son generaciones alerta y sí hay jóvenes pensando en protesta, en hacer cambios, en no ser complacientes, y esa es una actitud del rock and roll que sigue vigente y que no necesariamente tiene la música urbana; es un pequeño receso, y ya veremos cómo se retoma”, puntualizó Suárez.

Amigo de sus dos colegas, hoy compañeros de grupo y quienes se conocen desde hace más de 20 años, Manuel contó que están en la búsqueda de prospectos para que toquen la guitarra en las presentaciones online que Slo Blow pueda hacer en un futuro, así como analizando propuestas para preparar shows en directo para finales de año, si es que la pandemia de coronavirus lo permite.