Sube ICE vigilancia a ciudades santuario

CIUDAD DE MÉXICO.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, en inglés), ha comenzado operaciones de vigilancia las 24 horas del día alrededor de los hogares y lugares de trabajo de migrantes indocumentados en las llamadas “ciudades santuario” de todo el país.

La agencia planea desplegar en las próximas semanas cientos de oficiales adicionales en automóviles no identificados para aumentar los arrestos en urbes donde las agencias locales no cooperan con las autoridades federales de inmigración, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

El ICE ha solicitado que al menos 500 agentes especiales, que normalmente realizan investigaciones contra delincuentes y traficantes, se unan a la campaña de arresto en las “ciudades santuario”, según un correo al que accedió el NYT.

La solicitud sigue a una decisión anterior de desplegar agentes tácticos de élite de BORTAC, equipos SWAT de la Patrulla Fronteriza que normalmente se asignan a operaciones arriesgadas de contrabando, rescate e inteligencia, para ayudar a arrestar y deportar migrantes en ciudades santuario.

Según una fuente que habló a NYT, la orden es simple: arrestar a tantos migrantes indocumentados como sea posible e “inundar las calles” de las “ciudades santuario”.

La Administración de Donald Trump está renovando su interés en ir contra los migrantes sin papeles en estas urbes, luego de años de intentar persuadir a los gobiernos locales de entregar a cualquier persona que esté en Estados Unidos de manera ilegal.

Los líderes de las comunidades locales argumentan, por su parte, que hacer eso podría hacer menos seguras las ciudades, al propiciar que la gente no coopere con la Policía.

En tanto que las violaciones migratorias son de ámbito civil y no criminal, los agentes de ICE regularmente no pueden hacer cateos o registros en lugares donde presuntamente habría migrantes.

Por eso, según lo reportado por NYT, los oficiales de ICE mantienen una campaña de vigilancia sobre ciertos objetivos, con la intención de arrestar a migrantes en cuanto salgan de sus casas o de sus trabajos.

Un funcionario de la agencia explicó al diario que las operaciones se desplegaban discretamente en diferentes ciudades para evitar la cobertura de medios nacionales y que esto alertara a los migrantes.