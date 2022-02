‘Stranger Things’ llegará a su fin… en su quinta temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito obtenido durante las últimas temporadas, Netflix anunció que la serie de Stranger Things tendrá hasta una quinta temporada.

«Hace siete años, esbozamos el arco argumental entero de Stranger Things. En ese momento, pensamos que íbamos a necesitar cuatro o cinco temporadas para contar esta historia», dijeron Matt y Ross Duffer en una carta.

«Aunque cuatro no serán suficientes, cada vez estamos más cerca de la épica conclusión. Stranger Things 4 será la penúltima, y Stranger Things 5 marcará el final», agregaron.

Además, revelaron que tras un largo retraso ya hay fecha para la temporada cuatro, la será dividida en dos volúmenes.

La primera parte se estrenará el 27 de mayo, mientras que, el volumen 2 se lanzará cinco semanas después, es decir, el 1 de julio.

«Después de nueve guiones, más de ochocientas páginas, casi dos años de rodaje, miles de efectos especiales y casi el doble de horas que nos tomaron las anteriores, finalmente la cuarta temporada de Stranger Things está lista», señalaron.

La serie de terror y ciencia ficción se estrenó en 2016 y cuenta con las actuaciones de Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo.

«Todavía queda mucho por contar del universo de Stranger Things: nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados», sostuvieron los hermanos Duffer.

Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!!

Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU

— Netflix (@netflix) February 17, 2022