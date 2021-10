Storytel: Una app de audio con libros, podcasts y series

CD. DE MÉXICO.- Sentarnos a leer puede ser una de las actividades más complicadas que tenemos en nuestra vida diaria, a pesar (o en consecuencia) que desde muy pequeños se busca inculcar este hábito o que incluso sigue siendo uno de nuestros grandes propósitos cada Año Nuevo. La lectura es complicada, y puede que la naturaleza de esta actividad tenga parte de la culpa, por lo que un servicio dedicado a llevarnos a través de la literatura de la misma forma que ya lo hace Netflix o Spotify no suena nada mal.

Storytel funciona bajo la premisa del streaming, con un servicio de suscripción mensual (o anual) en el que los usuarios tienen acceso a una enorme cantidad de audiolibros, libros digitales y podcast para conocer libros, novelas y cuentos, mientras realizan el resto de sus actividades diarias. Storytel es un servicio que está listo para sumarse a la enorme lista de aplicaciones que pagamos mes con mes, pero si todavía no entiendes muy bien de qué va o quieres conocer más al respecto, estás en el lugar correcto.

Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con José Alberto Parra, Country Manager de Storytel México, quien no solo nos ha dado una introducción a la forma en que opera Storytel en nuestro país, sino que también nos guio a través de las posibilidades que ofrece el servicio y las aplicaciones correspondientes.

¿Qué es Storytel?

Storytel es una plataforma que nace en Estocolmo, Suecia en 2005. Sin embargo, fue hasta hace poco más de 5 años que Storytel se comenzó a expandir por el resto del mundo, haciendo su arribo a México en 2018. Es importante destacar que Storytel no se denomina así misma como un servicio de streaming, sino como una plataforma de audio entretenimiento.

“Somos una plataforma de lo que nosotros denominamos como audio entretenimiento; que es audio que no es música y donde puedes encontrar audio libros, series en formato podcast, series originales en audio, todo un catálogo de más de 300,000 títulos”.

“Funcionamos prácticamente igual a las grandes plataformas de suscripción de video, en donde a través de un pago mensual ($169) tienes acceso ilimitado a todo el catálogo. Ilimitado tanto en el número de títulos que puedes escuchar, como en las veces que puedes escucharlos”.

Siguiendo las mismas prácticas de otras plataformas, Storytel está disponible en dispositivos iOS y Android, y su naturaleza de audio le permite ser compatible con todas las opciones que tienes en servicios de música, ya sea que quieras escuchar su contenido a través de audífonos tradicionales o bocinas Bluetooth e incluso el poder controlar el audio con un reloj inteligente o a través de un asistente de voz.

Sobre el catálogo disponible, Storytel cuenta con tres “pilares” que buscan cubrir la mayor cantidad de contenido para sus usuarios, y en este caso repiten lo que hemos visto en otras plataformas y servicios: contenido licenciado y contenido original.

“Los más de 300,000 títulos se pueden dividir en tres diferentes vertientes. La primera es todo ese catálogo que producen los grandes grupos editoriales (de México y Latinoamérica). Todo el catálogo que ellos producen está disponible en la plataforma”.

“El otro pilar son las producciones propias, contenido que nosotros (Storytel) licenciamos y que transformamos en audio y que producimos nosotros. Este contenido es exclusivo para la plataforma. Nosotros llevamos la producción y nos encargamos de gestionar el tema del diseño de audio, el narrador y todo el talento. Un catálogo que va creciendo todo el tiempo con contenido exclusivo. Al punto de que hoy tenemos una exclusiva diaria en la plataforma. Todos los días puedes encontrar una exclusiva en Storytel”.

“Y el tercer pilar son series originales o series en formato podcast originales que son propiedad de Storytel y nacen para el formato audio. Series que vienen en episodios de prácticamente una hora cada uno y un total de 10 episodios; están disponibles todos de una vez, para que tú puedas escucharlas de una sola vez o a tu propio ritmo”.

Teniendo en cuenta las producciones disponibles, es a través de ciertas licencias que podrías terminar enganchado a la aplicación, sobre todo a través de producciones como La Historia Sin Fin, con Mario Ivan Martinez en la narración, o Desierto Sonoro de Valeria Luiselli con la voz de Mariana de Tavira.

Un punto importante de la aplicación es que el catálogo nunca deja de crecer y pocas veces hay contenido que este a punto de desaparecer de la aplicación. Cuando vemos avisos sobre una “última oportunidad para escuchar”, se debe principalmente a el dueño del libro (o sus derechos) decide retirarlo de la plataforma y no es una cuestión de rotación en las publicaciones.

¿Cuánto cuesta Storytel?

Pago único anual de $1,299 con servicio ilimitado

Pago mensual de $169 pesos al mes para el servicio ilimitado

Pago mensual de $99 pesos al mes limitado a 10 horas de contenido

Autores mexicanos dentro de Storytel

Storytel surgió en Suecia, pero el equipo que trabaja en México es cien por ciento mexicano, con un pasado en el mundo editorial que les ha permitido tener las conexiones necesarias para poder estrechar lazos con autores de México y Latinoamérica, así como descubrir talento nuevo que trabaja directamente para la aplicación.

“Somos la única plataforma que tiene un equipo que viene de la industria editorial. Cuando se trata de títulos licenciados trabajamos con ellos (los autores) hasta en el casting de las voces, de quién le va a dar vida a su mismo título. Muchas veces se involucran en el desarrollo y adaptación del título a audio”.

Por otro lado, José Alberto señala que las producciones originales de Storytel llevan una relación más estrecha con los autores, los cuales fueron descubiertos o convocados directamente por Storytel, para converger en una dinámica de publisher y lanzar contenidos originales y exclusivos dentro de la plataforma. Por lo tanto, Storytel desarrolla proyectos completos a partir de las historias que realizan en conjunto con diversos autores, lo que se conoce como Storytel Originals.

¿Cómo es el usuario mexicano en Storytel?

Storytel llegó a México en 2018 por lo que ya existe una buena base de usuarios en la aplicación. De hecho, estos usuarios han cambiado drásticamente la forma en que consumen los contenidos en la app, principalmente por el momento histórico en el que llevamos casi dos años atrapados: la pandemia.

“Cuando lanzamos (en 2018) el principal uso que se le daba a Storytel era durante los traslados, durante el tráfico”. El equipo de Storytel México infirió que su audiencia era masculina y que estaba buscando contenidos similares a la radio hablada, enfocados en negocios o biografías. Pero tras la pandemia, los usuarios apostaron por historias que les permitieran aprovechar el tiempo en casa:

“Creció el consumo de ficción, de novelas, de títulos más largos (durante la pandemia). Porque la gente tenía más tiempo para comenzar a descubrir, y ya no estaban limitadas por sus trayectos”.

Este cambio le ha permitido al equipo en México reconocer un fenómeno de “fatiga digital”, provocado por trabajar todo el tiempo frente a una pantalla. Por lo tanto, “la gente está redescubriendo en el audio una forma de seguir entreteniéndose, de seguir aprendiendo, sin estar viendo una pantalla”. Dentro de Storytel la ficción y el aprendizaje están creciendo, sobre todo en contenidos de larga duración.

Siguiendo con la audiencia mexicana, los usuarios nuevos que han llegado a Storytel lo han hecho principalmente a través de redes sociales, principalmente por TikTok en donde diferentes embajadores de Storytel desarrollan conversaciones orgánicas relacionadas a la aplicación.

Cómics en formato audio y Kalimán

Al probar Storytel pudimos ver que no había mucho contenido relacionado a cómics o superhéroes, teniendo en cuenta las producciones que hay alrededor de dichos personajes, como el Wolverine de Joaquín Cosío. José Alberto nos habló sobre este tipo de contenidos dentro de Storytel y resulta que sí hay historias de cómics en la app… ¡protagonizadas por Kalimán!

“Somos la primera plataforma que lanzó el formato audio-cómic y lo lanzamos el año pasado (2020) con Kalimán. Trajimos Kalimán a las nuevas generaciones. Lo traemos hoy al formato de audio serie en streaming, por primera vez desde que surge Kalimán”.

“El cómic es un género que por ser tan visual es difícil trasladarlo al audio. Nosotros en Kalimán apostamos a tener producciones multi voz, con varias personas involucradas, un diseño de audio muy específico para poder recrear este tema visual o pasar este tema de varios elementos que tiene el cómic al formato de audio”.

“Nos sentimos muy orgullosos de haber lanzado Kalimán y tener contenido en exclusiva de Kalimán, incluyendo contenido que nunca se transmitió y que nunca se había hecho en audio, solo en Storytel”.

¿Escuchar un libro cuenta cómo leer un libro?

Ya casi para finalizar nuestra conversación, hablamos sobre un tema relativamente controversial entre los influencers de libros y algunas personas en redes sociales: ¿cuenta escuchar un libro de la misma forma que cuenta leerlo?

“Depende mucho del criterio de cada persona, esta discusión se tiene con el cine y los libros, ¿si tu ves la película antes que el libro cuenta? (…) Los formatos no se pueden comparar, no es lo mismo ver que escuchar o leer. Esa discusión siempre va a estar. Y es una cuestión interesante para que la gente también diga “¿qué me gusta más?”.

Fuente: Código Espagueti