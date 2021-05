¡Sorpresa! Ariana Grande se casa en secreto

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariana Grande y Dalton Gómez son oficialmente marido y mujer, luego de que contrajeran matrimonio este fin de semana en el hogar de la cantante en Montecito, California.

De acuerdo con la revista US Magazine, la celebración incluyó menos de 20 invitados y el ambiente estuvo “lleno de felicidad y amor”, según compartió el representante de la cantante.

“La pareja y las familias no podrían estar más felices”, agregó.

La noticia llega cinco meses después de que la intérprete de “Into You” y el agente inmobiliario confirmaran su compromiso, en diciembre, apareciendo juntos en el video de “Stuck With U”, colaboración que hizo junto a Justin Bieber.

Los rumores de su romance comenzaron por primera vez en febrero de 2020, después de que la ganadora del Grammy se separara de Mikey Foster, con quien mantuvo una relación en 2019.

“Ariana está más que emocionada, de verdad está disfrutando el conocer y enamorarse de Dalton fuera de los reflectores, que es algo que no hizo en sus relaciones pasadas”, aseguró una fuente a US Magazine.

“Están tan enamorados y comprometidos que no pueden esperar para pasar el resto de sus vidas juntos”, agregó.

La artista de 27 años estuvo previamente comprometida con Pete Davidson, de junio a octubre del 2018; salió con el rapero Big Sean, de 2014 a 2015; con el bailarín Ricky Álvarez, de 2015 a 2016, y con el rapero Mac Miller, de 2016 a 2018.

Congratulations, @ArianaGrande and #DaltonGomez! 💞 The pair were married in an intimate ceremony over the weekend, Billboard can confirm.https://t.co/2RvHr6UkuN

— billboard (@billboard) May 17, 2021