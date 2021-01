Sorprendió al Papa ataque al Capitolio de EU

WASHINGTON.- El Papa Francisco dijo que estaba “sorprendido” por el ataque de seguidores del Presidente Donald Trump al Capitolio estadounidense debido a las tradiciones democráticas de Estados Unidos.

“(Incluso) en la realidad más madura, siempre hay algo que no funciona, gente que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia y contra el bien común”, dijo el Papa en una entrevista con Mediaset que la emisora publicará completa el domingo, según un adelanto publicado este sábado.

“Gracias a Dios, salió (a la luz) para que se pueda ver, para que pueda remediarse”.

El Pontífice recalcó que la violencia vista el miércoles debía ser condenada, independientemente de quién estuviera involucrado.

Luego de ser alentados en un mitin cerca de la Casa Blanca por el Presidente Trump, quien levantó sospechas falsas sobre un fraude en su contra, sus seguidores furiosos irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso estaba ultimando la victoria del Presidente electo Joe Biden.

Al menos 5 personas murieron, incluyendo a un policía del Capitolio que defendía el recinto.

“La violencia siempre es así, ¿no?”, dijo Francisco.

“Ninguna población puede presumir de no tener un día un caso de violencia. Sucede en la historia. Pero hay que entenderlo bien, para no repetirlo, aprender de la historia, aprender que grupos que no están bien integrados en la sociedad, tarde o temprano tendrán estas erupciones de violencia”.

En los extractos de la entrevista a ser publicada, el Pontífice de 84 años, y a quien le falta la parte de un pulmón, también informó que recibiría la vacuna contra el Covid-19 la próxima semana.

Calificó la inmunización de una “opción ética”, instando a todos a aplicársela.

“Porque estás jugando con tu salud, tu vida, pero también con la vida de los demás”, dijo.

El Vaticano ha dicho anteriormente que es “moralmente aceptable” que los fieles reciban vacunas contra el Covid-19, cuya investigación recurrió a líneas celulares de tejido obtenido de abortos.