Sora de Kingdom Hearts es el último personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate

CIUDAD DE MÉXICO.- El último personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate ha llegado. Durante una presentación virtual, esta mañana el director Masahiro Sakurai finalmente reveló que Sora de Kingdom Hearts será el último personaje descargable que llegará a Super Smash Bros. Ultimate, aka Mario peleas.

Sora es el último personaje DLC de una larga lista de luchadores que se ha unido a este crossover de peleas Super Smash Bros. Ultimate desde el lejano 2018. El juego ha reunido a personajes de múltiples franquicias como Cloud, de Final Fantasy.

El primer Fighter Pass trajo a Joker (Persona), Hero (Dragon Quest) y a Terry (King of Fighters). Posteriormente el juego también introdujo a Min-Min (Arms), Steve & Alex (Minecraft), Sephiroth (Final Fantasy), Pyra/Mythra (Xenoblade Chronicles), and Kazuya (Tekken). Y he aquí al último contendiente: Sora.

Sora estará disponible a partir del próximo 18 de octubre junto a varios disfraces de Mii Fighter inspirados en Splatoon y el icónico Doom.

Fuente: Código Espagueti