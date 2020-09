Sony revela el precio y fecha de lanzamiento del PlayStation 5

E.U.-Hace unos meses Sony dio a conocer su nueva consola PlayStation 5 o mejor conocida como la PS5, así como los videojuegos que llegarán este año, pero lo que más llamó la atención sin duda fue el diseño de la consola y las características que tendrá, sin embargo, para complementar más la información sobre ella, hoy Sony realizó un evento virtual para dar más detalles.

El evento que comenzó a transmitirse a las 3 de la tarde hora del centro de México a través de Twitter y YouTube de Sony, mantuvo a los gamers a la expectativa sobre los nuevos anuncios que la empresa realizaría. El primer adelanto que dio Sony fue sobre el nuevo juego de Spider-Man: Miles Morales que llegará en Navidad de este 2020.

Otro de los juegos que llamó la atención de los espectadores del live es que Sony presentó el nuevo videojuego de Resident Evil Village. Sin confirmar una fecha, se espera que llegue a las tiendas en el 2021.

Fecha y precio del PlayStation 5

Al final del evento virtual de Sony, lo más esperado llegó ya que se anunciaron los precios que tendrá la consola PlayStation 5 en su versión normal y el PlayStation 5 Digital Edition.

El precio para el PlayStation 5 será de 499.99 dólares, mientras que para el PlayStation 5 Digital Edition será de 399.99 dólares.

Por si fuera poco, dentro del evento de Sony se informó que habrá un beneficio Plus, el cual será que los gamers podrán disfrutar de una selección de juegos pertenecientes al PS4 y que podrán jugarse en el PS5.

Algunos de los videojuegos que podrán jugarse en el PlayStation 5 son: Resident Evil biohazard, Uncharted 4, Days Gone, Ultil Dawn, Detroit Become human, Battlefield 1, The Las of Us Remastered, entre otros.

Llegada y precio del PlayStation 5 en México

Si te preguntas cuándo llegará la consola a México, en el evento virtual de Sony se resolvió esta incógnita. El próximo 12 de noviembre el PlayStation 5 llegará a México, así como a Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Para los demás países, se espera que la consola llegue a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

El costo que tendrá en nuestro país será de 13 mil 999 pesos. Además, ya está activa la preventa, compartió la cuenta oficial en Twitter de PlayStation México, aunque agregó que solo quedan 10 consolas disponibles en esta modalidad.