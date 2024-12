‘Sonic 3’ rebasa a ‘Mufasa: The Lion King’ en taquilla del fin de semana en EU

Esta imagen difundida por Paramount Pictures y Sega of America muestra al personaje Sonic, con la voz de Ben Schwartz, en una escena de la cinta "Sonic the Hedgehog 3". (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)

NUEVA YORK.- En la batalla de la temporada navideña de películas familiares de gran presupuesto, “Sonic the Hedgehog 3” de Paramount Pictures superó a “Mufasa: The Lion King” de Walt Disney Co. para ocupar el primer lugar en la taquilla antes del lucrativo corredor de Navidad en los cines.

“Sonic the Hedgehog 3” debutó con 62 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana, según estimaciones del estudio. Con críticas positivas (86% en Rotten Tomatoes) y una alta calificación del público (una “A” en CinemaScore), “Sonic 3” está bien posicionada para ser la primera opción durante el período más concurrido del año para ir al cine.

Fue indicativo de algunas tendencias más amplias que “Sonic 3″ —realizada con un presupuesto de 122 millones de dólares— superó a una de las principales propiedades de Disney. Las adaptaciones de videojuegos, una vez entre los géneros de películas más criticados, han surgido como una de las fuerzas más confiables en la taquilla en los últimos años. Las dos películas anteriores de “Sonic” recaudaron juntas más de 700 millones de dólares en todo el mundo y se espera que la tercera entrega lo haga mejor que ambas. Ya se está desarrollando una cuarta película de “Sonic”.

Sin embargo, “Mufasa” tuvo un humilde estreno, con 35 millones de dólares en la taquilla estadounidense, notablemente por debajo de las expectativas. La precuela fotorealista de “The Lion King” incluso se estrenó en más cines que “Sonic 3”, proyectándose en 4.100 salas y acaparando la mayoría de las pantallas IMAX, en comparación con las 3.761 de “Sonic 3″.

Aunque las críticas de “Mufasa” fueron pobres (56% en Rotten Tomatoes), el público le dio una calificación de “A-” en CinemaScore.

“Sonic 3” casi duplicó la recaudación de “Mufasa”, cuya producción costó más de 200 millones de dólares. Disney podría requerir de 87,2 millones de dólares en ganancias a nivel internacional para compensar la diferencia. El tercer “Sonic” se estrenará en la mayoría de los mercados extranjeros durante las próximas semanas.

Estimaciones de ventas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Sonic the Hedgehog 3″, 62 millones de dólares.

2. “Mufasa: The Lion King”, 35 millones de dólares.

3. “Wicked”, 13,5 millones de dólares.

4. “Moana 2”, 13,1 millones de dólares.

5. “Homestead”, 6,1 millones de dólares.

6. “Gladiator II”, 4,5 millones de dólares.

7. “Kraven the Hunter”, 3,1 millones de dólares.

8. “Red One”, 1,4 millones de dólares.

9. “Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, 1,3 millones de dólares.

10. “The Best Christmas Pageant Ever”, 825.000 dólares.