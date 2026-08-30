Sofocan motín militar que amenaza a junta gobernante de Níger

Decenas de soldados murieron o fueron detenidos durante enfrentamientos que contaron con apoyo de fuerzas rusas.

Motocicletas pasan por la entrada del aeropuerto de Niamey, Níger, el 8 de agosto de 2023. (AP Foto/Sam Mednick, archivo)

Motocicletas pasan por la entrada del aeropuerto de Niamey, Níger, el 8 de agosto de 2023. (AP Foto/Sam Mednick, archivo)

NIAMEY, Níger.- Decenas de soldados murieron o fueron arrestados luego que un grupo de tropas jóvenes intentara un motín en la capital de Níger, en lo que representa una seria amenaza para la junta militar gobernante del país, según una transmisión de la televisión estatal y analistas.

Fue la culminación de casi 24 horas de disturbios al parecer organizados por soldados jóvenes agraviados por el empeoramiento de la violencia de milicias bajo la junta militar del país. El Cuerpo de África de Rusia proporcionó apoyo aéreo y terrestre a las fuerzas locales para resistir la rebelión, según analistas y diplomáticos.

La cadena estatal RTN mostró imágenes de decenas de soldados, en su mayoría jóvenes, exhibidos en público luego que se escucharan intensos disparos y explosiones durante la noche y hasta la mañana del sábado en una base militar clave ubicada dentro del principal aeropuerto de Niamey y cerca del palacio presidencial.

“Los combates duraron unas horas en varios lugares, lo que permitió (a las fuerzas de seguridad) controlar gradualmente la situación, arrestar e incapacitar a estos soldados insubordinados”, reportó la televisión estatal.

Se desconoce el paradero del líder militar Abdourahamane Tchiani.

Oficiales militares nigerinos de alto rango visitaron la base del Cuerpo de África en el aeropuerto “y expresaron gratitud a sus militares por su asistencia en la supresión de la rebelión”, citaron medios rusos al embajador de Moscú en Níger, Viktor Voropayev.

Los soldados rebeldes habían acampado en la base militar hasta el sábado por la noche, cuando la guardia presidencial aseguraba el palacio presidencial y se desplegaba para recuperar el control de la base, de acuerdo con analistas y diplomáticos.

Las fuerzas leales han recuperado la “ventaja al menos en el aeropuerto (y la base)”, según Wassim Nasr, investigador principal del Soufan Center. Sin embargo, algunas fuerzas se dirigían a la capital y seguía sin estar claro si iban a apoyar el motín o a la junta, añadió Nasr.

The Associated Press no pudo confirmar de forma independiente si las fuerzas de seguridad nigerinas recuperaron el control total de la base.

Disturbios comenzaron con situación de rehenes

Algunos de los soldados amotinados provenían del suroeste del país, entre las regiones más afectadas por la inseguridad, revelaron diplomáticos y analistas.

La cadena estatal RTN paró su emisión en vivo durante un tiempo el sábado por la mañana, pero la reanudó después. Transmitió una declaración del ministro de Defensa, el general Salifou Mody, quien detalló que un grupo de soldados tomó como rehenes a algunos oficiales en la base y disparó contra “sitios sensibles” en una “ruptura de la disciplina y las regulaciones militares”.

El aeropuerto es un punto estratégico que alberga una base de la fuerza aérea nigerina, así como la sede de la fuerza militar conjunta Níger-Burkina Faso-Malí. Los tres vecinos están ahora bajo gobierno militar tras una serie de golpes de Estado en la región del Sahel en África, pero están luchando contra la inseguridad.

La junta militar de Níger tomó el poder tras un golpe de Estado en 2023, que dijo fue provocado por la incapacidad del gobierno electo para frenar la violencia armada. Desde entonces, el empobrecido país de África Occidental, de más de 25 millones de habitantes, ha roto lazos con antiguos socios occidentales en materia de seguridad y se ha acercado a Rusia. Pero la junta no ha podido frenar la violencia miliciana y la matanza desenfrenada de fuerzas de seguridad, avivando el descontento dentro del ejército, dicen observadores.

El consejo militar gobernante, conocido como Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, hizo un llamado a la unidad.

“Nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad están movilizadas para la defensa de la patria. Mantengámonos unidos, vigilantes y solidarios”, señaló en una publicación en Facebook.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia informó en un comunicado que el país ha asegurado a Níger, su vecino del sureste, su “plena solidaridad y firme apoyo, con miras a superar esta prueba y promover un rápido retorno a la estabilidad”.

Crece descontento ante incapacidad de junta militar ante la violencia

Es la tercera vez en lo que va de año que la base en el Aeropuerto Internacional Diori Hamani es atacada, tras dos asaltos anteriores de rebeldes yihadistas.

Los ataques se están “volviendo algo común y seguirán alimentando el descontento y agravando las tensiones dentro de las filas del ejército”, dijo Heni Nsaibia, analista principal para África Occidental de Armed Conflict Location and Event Data, un monitor de conflictos.

“El deterioro de la inseguridad impulsó los golpes de Estado que barrieron el Sahel central, y los últimos acontecimientos muestran cómo estas mismas presiones ahora están alimentando el descontento dentro de los ejércitos que tomaron el poder”, dijo Nsaibia.

El motín aumenta la presión sobre las autoridades militares, que han tenido dificultades para contener la letal violencia yihadista.

Antes del golpe de 2023, Níger era el último socio fiable de Occidente en la región en la lucha contra los yihadistas vinculados a la red Al Qaeda y al grupo Estado Islámico en el Sahel.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país, ayudadas por el Cuerpo de África de Rusia, se han visto superadas en múltiples frentes por grupos yihadistas cuyos ataques repetidos en el último año han resultado en bajas masivas dentro del ejército.